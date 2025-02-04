Підвороти, брутальність і балони: Андре Тан назвав трендові джинси 2025 і показав себе в молодості

Дизайнер Андре Тан розказав, які джинси будуть актуальними у 2025-ому.

У своєму Instagram український метр моди перелічив головні тенденції і показав вдалі приклади.

"Цього року в моді різноманітність – від джинсів-балонів до перевіреної класики. Головне, щоб фасон та посадка пасували саме вам. Я зібрав для вас ключові тенденції, які визначатимуть стиль найближчого сезону", - звернувся до аудиторії Андре.

"Широкі прямі – бездоганна база, яка створює невимушений силует і пасує до всього", - зазначив дизайнер

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"Підвороти та акценти – гра з деталями для виразного та нестандартного образу", - порадив Андре Тан.

"Ефект вицвітання – глибина текстур, що додає вінтажного характеру", - радить дизайнер

Балони, за словами дизайнера, також будуть актуальними. Структурний крій, що формує тендітну талію та додає драматичності, буде трендовим у 2025-му

"Відтінок індиго – вишукана класика, яка працює і в casual, і в вечірніх луках", - запевняє дизайнер

Як пояснив Андре Тан, тотал денім – сміливий монохромний прийом, якій додає брутальності

На фото (зробленому у 1999-му) сам Андре Тан у тотал денімі

Нагадаємо, раніше ТаблоID розказував про модне взуття, прикраси і тенденції на 2025 рік.

А нещодавно Андре Тан зібрав антитренди 2025-го.