Підвороти, брутальність і балони: Андре Тан назвав трендові джинси 2025 і показав себе в молодості
Дизайнер Андре Тан розказав, які джинси будуть актуальними у 2025-ому.
У своєму Instagram український метр моди перелічив головні тенденції і показав вдалі приклади.
"Цього року в моді різноманітність – від джинсів-балонів до перевіреної класики. Головне, щоб фасон та посадка пасували саме вам. Я зібрав для вас ключові тенденції, які визначатимуть стиль найближчого сезону", - звернувся до аудиторії Андре.
"Підвороти та акценти – гра з деталями для виразного та нестандартного образу", - порадив Андре Тан.
Нагадаємо, раніше ТаблоID розказував про модне взуття, прикраси і тенденції на 2025 рік.
А нещодавно Андре Тан зібрав антитренди 2025-го.
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