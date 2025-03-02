"Їй складно довіряти чоловікам": інсайдер розказав, як вплинула на Джолі історія з Піттом та чи готова вона до нових стосунків
Американська акторка Анджеліна Джолі пережила болісний розрив із актором Бредом Піттом, зі яким послідували вісім років судового протистояння.
Чи готова вона тепер, коли шлюборозлучний процес нарешті завершено, розпочати нові стосунки, наближене до 49-річної зірки джерело розказало US Magazine.
"Їй складно довіряти чоловікам після того, через що вона пройшла з Бредом", - зазначив інформатор.
"Вона не зареклася від чоловіків, але зараз не шукає нічого серйозного", - повідомив він.
Зі слів джерела, Анджеліна сумнівається, що колись їй вдасться повністю зцілитися від травми, завданої їй шлюбом із Бредом.
"Зараз вона не шукає кохання", - повідомив інформатор, додавши, що Джолі наразі задоволена тим життям, яке є в неї та її дітей.
Нагадаємо, час від часу Енджі приписують романи, але чутки зрештою не знаходять підтвердження. Так, наприклад, останнім її "бойфрендом" був 40-річний репер.
Як відомо, Джолі звинувачувала Бреда Пітта в насильстві по відношенню до неї та їхніх дітей.
"Зробить усе для своїх дітей": інсайдер розповів, чому Джолі звернулася до найкращого пластичного хірурга у Лос-Анджелесі
Рідкісний вихід: Джолі у золотистій сукні попозувала на премії з молодшим сином від Пітта. Фото
"Спустошена": інсайдери розказали, як Джолі сприймає відсутність номінацій на "Оскар" і до чого тут Бред Пітт
"Хоче подолати цю прірву": інсайдер розповів, чому Пітт намагається налагодити стосунки з Джолі
"Викурювала по дві пачки на день": Джолі розказала, як їй вдалося побороти шкідливу звичку