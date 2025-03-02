"Їй складно довіряти чоловікам": інсайдер розказав, як вплинула на Джолі історія з Піттом та чи готова вона до нових стосунків

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Американська акторка Анджеліна Джолі пережила болісний розрив із актором Бредом Піттом, зі яким послідували вісім років судового протистояння.

Чи готова вона тепер, коли шлюборозлучний процес нарешті завершено, розпочати нові стосунки, наближене до 49-річної зірки джерело розказало US Magazine.

"Їй складно довіряти чоловікам після того, через що вона пройшла з Бредом", - зазначив інформатор.

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"Вона не зареклася від чоловіків, але зараз не шукає нічого серйозного", - повідомив він.

Може, колись Анджеліна знову розкриє комусь своє серце Фото Getty Images

Зі слів джерела, Анджеліна сумнівається, що колись їй вдасться повністю зцілитися від травми, завданої їй шлюбом із Бредом.

"Зараз вона не шукає кохання", - повідомив інформатор, додавши, що Джолі наразі задоволена тим життям, яке є в неї та її дітей.

Нагадаємо, час від часу Енджі приписують романи, але чутки зрештою не знаходять підтвердження. Так, наприклад, останнім її "бойфрендом" був 40-річний репер.

Як відомо, Джолі звинувачувала Бреда Пітта в насильстві по відношенню до неї та їхніх дітей.