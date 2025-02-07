"Викурювала по дві пачки на день": Джолі розказала, як їй вдалося побороти шкідливу звичку

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Американська акторка Анджеліна Джолі колись була затятим курцем, але зрештою змогла позбутися цієї згубної звички. Доленосною в цьому сенсі для неї стала стрічка "Лара Крофт: Розкрадачка гробниць" 2021-го року.

Енджі поділилася досвідом, відповідаючи на запитання під час своєї участі в кінофестивалі в Санта-Барбарі. Про це пише People.

Як пояснила Джолі, цей фільм "змінив для неї все". Адже, готуючись до ролі Лари Крофт, їй довелося повністю зосередитися на покращенні своєї фізичної форми.

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Джолі розповіла, як їй вдалося покинути палити

"Мушу визнати, я викурювала по дві пачки на день і мені довелося повністю змінити моє здоров'я і моє життя, і відкрити, що я здатна на таке, на що я не думала, що здатна", - поділилася 49-річна Анджеліна.

"Для "Розкрадачки гробниць" декілька місяців складалися суто з численних тренувань на день: вранці, вдень і ввечері. І я в певний момент не хотіла більш нічого, крім добре поїсти, води і сну", - пригадала вона.

Зрештою такий режим витіснив паління з життя акторки. Далі в неї з'явилися діти, і вона остаточно попрощалася з цигарками.

"Бувайте, цигарки!" Фото Getty Images

"Більше я ніколи цього не робила... Ну, гадаю, раз чи два", - чесно вточнила Джолі.

Нагадаємо, Анджеліна - не єдина кінозірка, яка колись дуже багато палила, але зрештою зробила вибір на користь здоров'я. Як розповідала Мішель Пфайффер, у юності вона фактично "жила на "Marlboro Lights" та кока-колі"".

Як відомо, кинути палити поки не вдається акторові Бену Аффлеку. Зате ексчоловік Дженніфер Лопес та Дженніфер Гарнер уже кілька років успішно протистоїть своїй алкозалежності.