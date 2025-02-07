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"Викурювала по дві пачки на день": Джолі розказала, як їй вдалося побороти шкідливу звичку

Марія Ткаченко - 7 лютого, 09:45
Анджеліна Джолі
Фото Getty Images

Американська акторка Анджеліна Джолі колись була затятим курцем, але зрештою змогла позбутися цієї згубної звички. Доленосною в цьому сенсі для неї стала стрічка "Лара Крофт: Розкрадачка гробниць" 2021-го року.

Енджі поділилася досвідом, відповідаючи на запитання під час своєї участі в кінофестивалі в Санта-Барбарі. Про це пише People.

Як пояснила Джолі, цей фільм "змінив для неї все". Адже, готуючись до ролі Лари Крофт, їй довелося повністю зосередитися на покращенні своєї фізичної форми.


Колишня Бреда Пітта

Джолі розповіла, як їй вдалося покинути палити

"Мушу визнати, я викурювала по дві пачки на день і мені довелося повністю змінити моє здоров'я і моє життя, і відкрити, що я здатна на таке, на що я не думала, що здатна", - поділилася 49-річна Анджеліна.

"Для "Розкрадачки гробниць" декілька місяців складалися суто з численних тренувань на день: вранці, вдень і ввечері. І я в певний момент не хотіла більш нічого, крім добре поїсти, води і сну", - пригадала вона.

Зрештою такий режим витіснив паління з життя акторки. Далі в неї з'явилися діти, і вона остаточно попрощалася з цигарками.

Актриса Анджеліна Джолі
"Бувайте, цигарки!"
Фото Getty Images

"Більше я ніколи цього не робила... Ну, гадаю, раз чи два", - чесно вточнила Джолі.

Нагадаємо, Анджеліна - не єдина кінозірка, яка колись дуже багато палила, але зрештою зробила вибір на користь здоров'я. Як розповідала Мішель Пфайффер, у юності вона фактично "жила на "Marlboro Lights" та кока-колі"".

Як відомо, кинути палити поки не вдається акторові Бену Аффлеку. Зате ексчоловік Дженніфер Лопес та Дженніфер Гарнер уже кілька років успішно протистоїть своїй алкозалежності.

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