"Світ зміниться, обіцяю": Луценко в міні посвітила стрункими ніжками і пояснила, чому важливо хвалити себе

Зіркова тренерка Аніта Луценко посвітила стрункими ніжками у спідниці міні.

У дописі в Instagram спортсменка також пояснила, чому важливо хвалити себе.

"Навчитися хвалити себе - неймовірно корисна навичка. На жаль, по досвіду спілкування, дається ну дуже туго. Люди часто недооцінюють, знецінюють, не виділяють і просто не бачать своїх щоденних перемог. Просто не можуть визнати, що щось напряглися, зробили, - і це клас.

Натомість просто обожнюють гнобити себе, сварити, критикувати. STOP! А спробуй інакше! Почни хвалити себе за дрібниці, і світ зміниться навкруги, обіцяю", - порадила тренерка.

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Нагадаємо, у свій 41-ий день народження Луценко розказувала, чого навчилася за цей час.