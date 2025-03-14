"Щастя вагою 4 кілограмчики": Кошмал стала мамою вдруге і оголосила ім'я дитини. Фото

30-річна актриса Анна Кошмал стала мамою вдруге. У неї та її загадкового коханого народилася дочка Софія.

Радісна подія сталася ще 11 березня, а новиною породілля поділилася за два дні у своєму Instagram.

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"Софійка увійшла в чат 11.03.2025 ❤️ Щастя вагою в чотири кілограмчики нарешті на руцях! Ми безмежно щасливі!. Дякую всім лікарям, які зробили появу на світ принцеси максимально комфортною і швидкою 🙏🏼 Дякую коханому, моїй родині та друзям за підтримку та любов ❤️ Тепер звикаєм до нового прекрасного статусу - батьки двох", - поділилася емоціями Кошмал.

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Нагадаємо, Кошмал у шлюбі з 2017-го року, однак досі не показувала свого чоловіка у мережі. Про свою другу вагітність зірка "Сватів" ефектно оголосила у вересні минулого року.

Більше цікавих подробиць з життя Анни читайте в попередньому матеріалі ТаблоID.