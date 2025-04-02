"Один в один як під шафе": Кошмал розказала про несподіваний наслідок другої вагітності

Акторка Анна Кошмал, яка у березні народила доньку Софію, пожалілася на проблеми з зором. Виявляється, він у зірки погіршувався під час обох вагітностей.

Те, як вона бачить світ зараз, 30-річна Кошмал жартома порівняла зі станом "під шафе".

У Insta-сторіс вона поділилася селфі з донечкою в рюкзачку-кенгурушці, а ще кумедним фото 6-річного сина Михайла.

Реклама:

Михайло - старший брат Софійки та мамин помічник

"На останніх місяцях вагітності трохи упав зір. Минулого разу теж так було, згодом відновився", - розповіла акторка.

"Знаєте, я вже два роки як повністю відмовилась від алкоголю і не планую повертатися до цього, але я зрозуміла, що з моїм зором мені то і не треба, просто зняла окуляри і вже один і один як під шафе", - констатувала Аня.

У Кошмал проблеми з зором - такий собі "спецефект" після вагітностей

Нагадаємо, Кошмал не приховує, що в юності вона не дуже дружила зі здоровим способом життя, могла переїдати солодкого та жирного або, навпаки, морити себе голодом. ТаблоID, розповідав, як зірка прийшла до йоги та веганства.







