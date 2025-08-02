Сагайдачна у купальнику показала, як розважається з сином на морі в Одесі

Акторка Анна Сагайдачна з дітьми вирушила на відпочинок в Одесу та показала розваги у воді.

На кадрах вона з 5-річним Тімуром забігає у воду та натягує на нього окуляри для плавання.

6-місячна Міра також вирушила у відпустку з мамою

Анна показала, як з сином заходить у море



Скріншот з Instagram Анни Сагайдачної

Анна заселфилася з сином у кумедному головному аксесуарі

Нагадаємо, Анна Сагайдачна розповіла, що її син називає свою сестричку "моя королева".

До речі, після других пологів зірка швиденько повернулася до танців на пілоні. У червні вона показала, яких успіхів з часу відновлення тренувань досягнула.