Сагайдачна у купальнику показала, як розважається з сином на морі в Одесі
Акторка Анна Сагайдачна з дітьми вирушила на відпочинок в Одесу та показала розваги у воді.
На кадрах вона з 5-річним Тімуром забігає у воду та натягує на нього окуляри для плавання.
Нагадаємо, Анна Сагайдачна розповіла, що її син називає свою сестричку "моя королева".
До речі, після других пологів зірка швиденько повернулася до танців на пілоні. У червні вона показала, яких успіхів з часу відновлення тренувань досягнула.
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