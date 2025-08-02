Сагайдачна у купальнику показала, як розважається з сином на морі в Одесі

Юлія Леськова - 2 серпня, 14:42
Анна Сагайдачна позує для фото
Фото Вікторії Філіпенко

Акторка Анна Сагайдачна з дітьми вирушила на відпочинок в Одесу та показала розваги у воді. 

На кадрах вона з 5-річним Тімуром забігає у воду та натягує на нього окуляри для плавання. 

Анна Сагайдачна зазнімкувалася з дітьми на морі

6-місячна Міра також вирушила у відпустку з мамою


Анна Сагайдачна з сином на морі

Анна показала, як з сином заходить у море

Анна Сагайдачна показала водні розваги з сином


Скріншот з Instagram Анни Сагайдачної
Анна Сагайдачна показала селфі з сином

Анна заселфилася з сином у кумедному головному аксесуарі

Нагадаємо, Анна Сагайдачна розповіла, що її син називає свою сестричку "моя королева". 

До речі, після других пологів зірка швиденько повернулася до танців на пілоні. У червні вона показала, яких успіхів з часу відновлення тренувань досягнула. 

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