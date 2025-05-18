Сагайдачна похрестила 5-місячну дочку та розсекретила її ім'я. Відео

Юлія Леськова - 18 травня, 12:21
Анна Сагайдачна на фото з донькою
Фото з Instagram Анни Сагайдачної

Акторка Анна Сагайдачна показала кадри з хрещення 5-місячної донечки та вперше розсекретила її ім'я.

Відео з церкви зірка показала у своєму Instagram.

Свою донечку Анна назвала Мирославою. 


"17.05.2025. Таїнство Хрещення. Спасо-Преображенський собор. Було так гарно і затишно. Світлий день. Спасибі мої світлі люди, що розділили з нами цей святковий день", - написала акторка. 

Анна Сагайдачна зі своїми дітьми у церкві

У Сагайдачної є старший син, 5-річний Тимур

Донька Анни Сагайдачної на хрещенні

Маленька Міра зі своїми хрещеними батьками

Анна Сагайдачна фотографується з дочкою

Здається, зовсім скоро Анна потішить шанувальників новими фото з донечкою

Сагайдачна розсекретила ім'я дочки
Скріншот з Instagram Анни Сагайдачної

Нагадаємо, у червні минулого року Анна Сагайдачна розлучилася зі своїм другим чоловіком Євгеном Третьяковим. А вже через кілька місяців після цього оголосила про другу вагітність. 

Особистість батька своєї доньки Анна поки не розсекречує, однак зазначає, що вони разом вже більше року. 

Крім того, якось в інтерв'ю вона розповіла, чому не вийшла за нього заміж. 

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