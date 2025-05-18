Сагайдачна похрестила 5-місячну дочку та розсекретила її ім'я. Відео
Акторка Анна Сагайдачна показала кадри з хрещення 5-місячної донечки та вперше розсекретила її ім'я.
Відео з церкви зірка показала у своєму Instagram.
Свою донечку Анна назвала Мирославою.
"17.05.2025. Таїнство Хрещення. Спасо-Преображенський собор. Було так гарно і затишно. Світлий день. Спасибі мої світлі люди, що розділили з нами цей святковий день", - написала акторка.
Нагадаємо, у червні минулого року Анна Сагайдачна розлучилася зі своїм другим чоловіком Євгеном Третьяковим. А вже через кілька місяців після цього оголосила про другу вагітність.
Особистість батька своєї доньки Анна поки не розсекречує, однак зазначає, що вони разом вже більше року.
Крім того, якось в інтерв'ю вона розповіла, чому не вийшла за нього заміж.
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