Сагайдачна замилувала реакцією 5-місячної доні на подаровані мамі троянди. Фото

Акторка Анна Сагайдачна, яка у грудні народила другу дитину, похизувалася подарунком, що отримала завчасно з нагоди Дня матері, яке в Україні святкують 11 травня.

У своєму Instagram вона показалася з майже 5-місячною донечкою, ім'я якої не розголошує, біля чималого букета троянд. Мама з дитиною усміхнено попозували перед дзеркалом, радіючи квітам.

"Дякую, донечка, що подарувала мені щастя бути мамою вдруге! Дякую тобі, мамо, що подарувала мені життя. 11 травня не забудьте привітати своїх матусь", — написала 35-річна знаменитість під фото.

Щаслива дівчинка притулилася до мами Фото Instagram

Реклама:

У родині вже почалися святкування

Донька Анни із захопленням дивилася на троянди

Батька своєї другої дитини зірка ще не показувала

Нагадаємо, від колишнього чоловіка, продюсера Євгена Третьяка Сагайдачна має 5-річного сина Тимура. До речі, зі своєю сестричкою хлопчик познайомився у милій атмосфері.

Досі не відомо, хто є обранцем Анни, але якось вона показувала спільні фото з ним. Також знаменитість відповідала, чому вони поки не одружені.

Після пологів актриса активно займається спортом та ділиться сонячними прогулянками з дітьми.