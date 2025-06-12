Краса варта синців: Сагайдачна заворожила рухами на пілоні. Відео

Акторка Анна Сагайдачна, яка вважає, що саме спорту завдячує своїм швидким поверненням у форму після других пологів, дуже скоро відновила й свої улюблені заняття танцями на пілоні.

36-річна зірка у Instagram поділилася відео, знятим під час одного з тренувань.

Танцями на пілоні Анна почала займатися кілька років тому

У зірки дуже ефектне фітнес-хобі

"Скільки синців нарахували?", - жартома поцікавилася Аня в підписників.

Але без синців, на жаль, не обходиться...

Нагадаємо, доньці Сагайдачної вже 6 місяців. Нещодавно акторка нарешті розсекретила незвичне ім'я, яке дала дівчинці. Раніше ж Анна пояснювала, чому ще не одружилася з її батьком.

Як відомо, Сагайдачна вже була заміжня двічі. Від ексчоловіка Євгена Третяка вона має 5-річного сина Тимура.