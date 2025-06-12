Краса варта синців: Сагайдачна заворожила рухами на пілоні. Відео

Марія Ткаченко - 12 червня, 17:15
Анна Сагайдачна

Акторка Анна Сагайдачна, яка вважає, що саме спорту завдячує своїм швидким поверненням у форму після других пологів, дуже скоро відновила й свої улюблені заняття танцями на пілоні.

36-річна зірка у Instagram поділилася відео, знятим під час одного з тренувань.

Анна Сагайдачна в інстаграм

Танцями на пілоні Анна почала займатися кілька років тому

Сагайдачна і танці на пілоні

У зірки дуже ефектне фітнес-хобі

"Скільки синців нарахували?", - жартома поцікавилася Аня в підписників.

Ганна Сагайдачна

Але без синців, на жаль, не обходиться...

Нагадаємо, доньці Сагайдачної вже 6 місяців. Нещодавно акторка нарешті розсекретила незвичне ім'я, яке дала дівчинці. Раніше ж Анна пояснювала, чому ще не одружилася з її батьком.

Як відомо, Сагайдачна вже була заміжня двічі. Від ексчоловіка Євгена Третяка вона має 5-річного сина Тимура

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