Сагайдачна в джинсових шортах показалася з донею на руках та вразила тим, як зве сестричку 5-річний син
Акторка Анна Сагайдачна показала, як після важкої ночі в Києві, який пережив черговий ракетно-дроновий удар Росії, вертається до буденних справ мами двох дітей.
Зірка відвезла у садочок 5-річного сина Тимура та заселфилася з донечкою Мірою на руках, вирушаючи на сніданок.
"Сиділи в закритій квартирі, чекали, поки стан повітря покращиться. Відвезла Тімочку в садок, бо в них сьогодні басейн за планом - хай дітки відпочивають і радіють, тим паче після такої ночі", - поділилася Анна в Insta-сторіс.
Зірка розсекретила пестливі домашні прізвиська 6-місячної доні.
"Моя панянка Міра. А Тімочка називає сестричку "Моя королева"", - написала Сагайдачна.
Нагадаємо, незвичне ім'я донечки Анна розсекретила лише після хрещення, яке відбулося в травні. Як відомо, особу дітька Міри Сагайдачна тримає в секреті. Актриса пояснювала, чому вони з ним поки не в шлюбі.
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