Сагайдачна в джинсових шортах показалася з донею на руках та вразила тим, як зве сестричку 5-річний син

Анна Сагайдічна мама двох дітей: хлопчика Тімура від другого шлюбу і дівчинки Міри від нинішніх стосунків Фото з Instagram Сагайдачної

Акторка Анна Сагайдачна показала, як після важкої ночі в Києві, який пережив черговий ракетно-дроновий удар Росії, вертається до буденних справ мами двох дітей.

Зірка відвезла у садочок 5-річного сина Тимура та заселфилася з донечкою Мірою на руках, вирушаючи на сніданок.

Зіркова мама часто показує нащадків у мережі

"Сиділи в закритій квартирі, чекали, поки стан повітря покращиться. Відвезла Тімочку в садок, бо в них сьогодні басейн за планом - хай дітки відпочивають і радіють, тим паче після такої ночі", - поділилася Анна в Insta-сторіс.

Зірка розсекретила пестливі домашні прізвиська 6-місячної доні.

"Моя панянка Міра. А Тімочка називає сестричку "Моя королева"", - написала Сагайдачна.

Маленька Міра для старшого брата - "королева"

Нагадаємо, незвичне ім'я донечки Анна розсекретила лише після хрещення, яке відбулося в травні. Як відомо, особу дітька Міри Сагайдачна тримає в секреті. Актриса пояснювала, чому вони з ним поки не в шлюбі.



