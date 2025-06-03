Сагайдачна у міні з рюшами відсвяткувала своє 36-річчя з коханим і дітьми. Фото

Карина Тімкова - 3 червня, 11:30

Акторка Анна Сагайдачна, якій першого червня виповнилося 36 років, показала своє святкування в колі сім'ї.

В Instagram вона попозувала з 5-річним сином Тимуром та майже 6-місячною донечкою Мірою біля ресторану й з чималими букетами квітів. Також в новій публікації засвітився таємничий обранець Анни, обличчя якого вона приховує.

"Я ніколи не дякувала собі. Ніколи. Ні за що. А цього року хочу. Подякувати. Собі. Тій маленькій дівчинці всередині мене, яка продовжує любити і вірити", — зазначила актриса.

Анна Сагайдачна з дочкою і сином попозувала у милих луках
Мама з дітками вбралась у блакитні луки
Фото instagram

Анна Сагайдачна у мінісукні попозувала з квітами

На святі знаменитості подарували яскраві квіти

Анна Сагайдачна показала як гуляє з новим бойфрендом

Сагайдачна за ручку прогулялася з батьком своєї доньки

Анна Сагайдачна з новим коханим показалася на дні народження

Парочка виглядала дуже мило разом

Анна Сагайдачна у міні попозувала з сином і дочкою
Для святкування акторка вдягнула ніжну мінісукню з рюшами
Анна Сагайдачна разом із сином задувала свічки на своєму торті

Тимур допомагав матусі задувати свічки

Анна Сагайдачна у мінісукні посиділа біля букетів квітів

Знаменитість потішилася подарованими букетами

Нагадаємо, у грудні актриса стала мамою вдруге. А минулого місяця показала хрещення Міри. Зі своєю дочкою Анна любить влаштовувати милі фотосесії. Зазначимо, батьком Тимура є її ексчоловік, продюсер Євген Третьяков.

Як відомо, за свого нового бойфренда зірка поки не вийшла заміж. І хоча його особистість залишається прихованою, інколи вона все ж показує спільні фото з коханим.

До речі, після пологів Сагайдачна багато займається танцями на пілоні, а ще тішить сонячними прогулянками з малечою.

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