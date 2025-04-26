Сагайдачна потішила сонячними фото зі своєю солодкою доцею

Акторка Анна Сагайдачна, яка нещодавно вперше показала личко 4-місячної донечки, похвалилася новими сонячними фото з нею.

Анна попозувала в обтислій ніжно-рожевій сукні та сонцезахисних окулярах, тримаючи дівчинку у милій шапочці з квітковим принтом.

"Стати мамою вдруге. Бути мамою солодкої доці. Це мрія, яка здійснилася. Донечко, я люблю тебе", - написала акторка.

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Як відомо, Анна Сагайдачна приховує особистість батька своєї другої дитини. Якось вона розповідала, чому не вийшла за нього заміж.

До речі, в акторки є старший син Тимур від колишнього чоловіка Євгена.