Сагайдачна потішила сонячними фото зі своєю солодкою доцею

Юлія Леськова - 26 квітня, 09:31
Анна Сагайдачна попозувала з дочкою для фото
Фото Вікторії Філіпенко

Акторка Анна Сагайдачна, яка нещодавно вперше показала личко 4-місячної донечки, похвалилася новими сонячними фото з нею. 

Анна попозувала в обтислій ніжно-рожевій сукні та сонцезахисних окулярах, тримаючи дівчинку у милій шапочці з квітковим принтом. 

"Стати мамою вдруге. Бути мамою солодкої доці. Це мрія, яка здійснилася. Донечко, я люблю тебе", - написала акторка. 


Анна Сагайдачна наробила фото з дочкою
Ім'я своєї донечки зірка поки не розголошує
Фото Вікторії Філіпенко
Анна Сагайдачна зі своєї молодшою донечкою

Здається, дівчинка зовсім не боїться камери, а навпаки - весело позує з мамою

Фото Вікторії Філіпенко
Анна Сагайдачна заобіймала донечку для фото
Фото Вікторії Філіпенко
Донька Анни Сагайдачної на фото

З батьком своєї крихітки Анна разом вже понад рік

Фото Вікторії Філіпенко

Як відомо, Анна Сагайдачна приховує особистість батька своєї другої дитини. Якось вона розповідала, чому не вийшла за нього заміж

До речі, в акторки є старший син Тимур від колишнього чоловіка Євгена. 

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