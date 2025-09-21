"Треба займатися своїм життям": Саліванчук поспокушала сексі формами у панчохах, білизні та волохатій шубці. Фото

Акторка Анна Саліванчук, яка за останній час помітно схудла, продовжує тішити шанувальників гарячими фото.

Цього разу Анна попозувала у кремовій білизні, напівпрозорому боді та панчохах. Свій спокусливий образ вона доповнила волохатою шубкою, прикрасами та ремінцем на шиї.

"Памʼятайте, що ніхто вас не врятує - тільки ви самі себе", - зазначила Анна.

Саліванчук наробила нових фото у спокусливій білизні Фото suprun_photo

Акторка пригадала історії життя відомих людей.

"А ви знали, що в США автор книги про сімейну гармонію "як зберегти шлюб" застрелив свою жінку і виклав в ФБ фото трупа? Дейл Карнегі, автор бестселера "Як завойовувати друзів" помер в повній самотності. А доктора Бенджаміна Спока, автора книги: "Дитина і догляд за ним", його сини хотіли здати в будинок пристарілих", - написала вона.

Здається, акторка кайфує сама від себе і транслює це на фото Фото suprun_photo

Також вона пригадала Марію Монтессорі, яка розробила програму для виховання дітей, яка свого власного сина віддала у прийомну родину, адже вважала, що її мета - присвятити життя іншим дітям.

"А корейська письменниця, автор книги "Як стати щасливим" наклала на себе руки від депресії. Всі ці історії нагадують нам про те, що в першу чергу треба займатись своїм життям, і тільки потім роздавати поради іншим. Бо коли ми намагаємося виправляти інших, ми часто пропускаємо з виду своє власне життя", - підсумувала Саліванчук.

Яке фото вам сподобалося найбільше? Фото suprun_photo

Нагадаємо, нещодавно Анна Саліванчук влаштувала відверту фотосесію у спідньому на даху будинку.

Також Анна розповідала, чи мала стосунки після розлучення зі своїм чоловіком, нардепом Олександром Божковим та якого чоловіка бачить поруч.