Трінчер у купальнику та бордовій волохатій шубі блиснула пишним бюстом. Фото
23-річна співачка Анна Трінчер, яка нещодавно ділилася контентом з розкішного курорту у Куршевелі, здається, захотіла трохи сонечка й показала у своєму Instagram фото з Балі.
Трінчер попозувала на тлі букетів з червоних троянд у чорному суцільному купальнику, який прикрашений стразами та бордовій волохатій шубі.
"Час Балі", - підписала фото зірка.
До речі, у Куршевелі Анна Трінчер також спокушала підписників танцями у бікіні коло джакузі.
Співачка на початку грудня минулого року випустила "трешовий" кліп, у якому постала у новому образі.
Приєднуйтесь до дискусії