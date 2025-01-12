Трінчер у купальнику та бордовій волохатій шубі блиснула пишним бюстом. Фото

Фото з Instagram Анни Трінчер

23-річна співачка Анна Трінчер, яка нещодавно ділилася контентом з розкішного курорту у Куршевелі, здається, захотіла трохи сонечка й показала у своєму Instagram фото з Балі.

Трінчер попозувала на тлі букетів з червоних троянд у чорному суцільному купальнику, який прикрашений стразами та бордовій волохатій шубі.

"Час Балі", - підписала фото зірка.

Реклама:

Трінчер не впустила можливості похвалитися букетом від одного з численних шанувальників

До речі, про своїх шанувальників Трінчер розповідає відверто. Якось вона казала, що вони намагаються її купити

Фото з Instagram Анни Трінчер

До речі, у Куршевелі Анна Трінчер також спокушала підписників танцями у бікіні коло джакузі.

Співачка на початку грудня минулого року випустила "трешовий" кліп, у якому постала у новому образі.