Трінчер у купальнику та бордовій волохатій шубі блиснула пишним бюстом. Фото

Юлія Леськова 12 січня, 14:20
Анна Трінчер позує для фото
Фото з Instagram Анни Трінчер

23-річна співачка Анна Трінчер, яка нещодавно ділилася контентом з розкішного курорту у Куршевелі, здається, захотіла трохи сонечка й показала у своєму Instagram фото з Балі.

Трінчер попозувала на тлі букетів з червоних троянд у чорному суцільному купальнику, який прикрашений стразами та бордовій волохатій шубі.

"Час Балі", - підписала фото зірка.


Анна Трінчер наробила фото у шубі

Трінчер не впустила можливості похвалитися букетом від одного з численних шанувальників

Анна Трінчер показала нові фото

До речі, про своїх шанувальників Трінчер розповідає відверто. Якось вона казала, що вони намагаються її купити

Анна Трінчер показала фото з Балі
Фото з Instagram Анни Трінчер

До речі, у Куршевелі Анна Трінчер також спокушала підписників танцями у бікіні коло джакузі.

Співачка на початку грудня минулого року випустила "трешовий" кліп, у якому постала у новому образі.

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Трінчер
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