Трінчер в ефектному корсеті випнула спокусливий бюст та оголила талію. Фото

23-річна співачка Анна Трінчер, яка нещодавно у своєму кліпі постала без брів, знову вразила стильним та звабним аутфітом.

Світлинами Трінчер поділилася у своєму Instagram.

На кадрах Анна позує у чорному шкіряному корсеті з глибоким декольте та довгій чорній спідниці.

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"Кожен з нас щось втратив. Я - час. Ти - мене", - написала співачка.

Трінчер цим луком вдало підкреслила свою струнку талію Фото malkina.art

Свій аутфіт вона доповнила й чорною шкірянкою та масивними прикрасами Фото malkina.art

Ну і куди ж без ч/б фільтрів? Фото malkina.art

До речі, якось Трінчер зізналася, що мала розмову зі своїм колишнім чоловіком, блогером Олександром Волошиним через рік після розлучення. Вони змогли закрити всі свої гештальти.

А ще Трінчер не приховує, що має багато залицяльників, які намагаються купити її увагу.