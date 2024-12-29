Трінчер в ефектному корсеті випнула спокусливий бюст та оголила талію. Фото
23-річна співачка Анна Трінчер, яка нещодавно у своєму кліпі постала без брів, знову вразила стильним та звабним аутфітом.
Світлинами Трінчер поділилася у своєму Instagram.
На кадрах Анна позує у чорному шкіряному корсеті з глибоким декольте та довгій чорній спідниці.
"Кожен з нас щось втратив. Я - час. Ти - мене", - написала співачка.
До речі, якось Трінчер зізналася, що мала розмову зі своїм колишнім чоловіком, блогером Олександром Волошиним через рік після розлучення. Вони змогли закрити всі свої гештальти.
А ще Трінчер не приховує, що має багато залицяльників, які намагаються купити її увагу.
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