Трінчер у шкіряному ліфі й колготках поспокушала бюстом і стегнами для фото
Одна з найбажаніших українських холостячок, співачка Анна Трінчер захопила фанатів новою зйомкою.
У своєму Instagram вона опублікувала пікантні фотографії у чорному спідньому. Шкіряний бюстгальтер мав декоративні ремінці, що перехрещувалися навколо талії.
Під білизною у 23-річної зірки були прозорі колготки в тон, а її шию прикрашало кольє у вигляді змії від Bvlgari.
Трінчер давно відома своєю епатажністю і любов'ю до спокусливих фотосесій. Нещодавно зірка у мереживі ефектно вигиналася на столі та позувала на байку в сексі образі.
Також Анна презентувала драйвовий кліп на свою пісню "Зірочка палай", а до цього показувала ліричне відео, в якому у купальниках оспівувала почуття від розбитого серця.
Як відомо, колишнім чоловіком виконавиці є блогер Олександр Волошин. Вони розлучились у 2023-му після чуток про проблеми у їхніх стосунках. У шлюбі пара була один рік.