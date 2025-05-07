Трінчер у шкіряному ліфі й колготках поспокушала бюстом і стегнами для фото

Карина Тімкова - 7 травня, 15:45

Одна з найбажаніших українських холостячок, співачка Анна Трінчер захопила фанатів новою зйомкою.

У своєму Instagram вона опублікувала пікантні фотографії у чорному спідньому. Шкіряний бюстгальтер мав декоративні ремінці, що перехрещувалися навколо талії.

Під білизною у 23-річної зірки були прозорі колготки в тон, а її шию прикрашало кольє у вигляді змії від Bvlgari.

Анна Трінчер знялася у чорній білизні

Артистка поспокушала апетитним бюстом і стегнами

Усі фото @_serik_serik_

Анна Трінчер в самій білизні повигиналася на камеру

Авторка хітів ефектно попозувала на білому фоні

Анна Трінчер наробила спокусливих фото

Анні також зробили нюдовий макіяж

Анна Трінчер засвітила оголені стегна

Співачка вміє епатувати підписників сексуальним контентом

Анна Трінчер показала сідниці у білизні

На інших фото вона додала тренч

Анна Трінчер показала пишний бюст

Який магнетичний погляд

Трінчер давно відома своєю епатажністю і любов'ю до спокусливих фотосесій. Нещодавно зірка у мереживі ефектно вигиналася на столі та позувала на байку в сексі образі.

Також Анна презентувала драйвовий кліп на свою пісню "Зірочка палай", а до цього показувала ліричне відео, в якому у купальниках оспівувала почуття від розбитого серця.

Як відомо, колишнім чоловіком виконавиці є блогер Олександр Волошин. Вони розлучились у 2023-му після чуток про проблеми у їхніх стосунках. У шлюбі пара була один рік.

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Трінчер
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