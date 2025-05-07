Трінчер у шкіряному ліфі й колготках поспокушала бюстом і стегнами для фото

Одна з найбажаніших українських холостячок, співачка Анна Трінчер захопила фанатів новою зйомкою.

У своєму Instagram вона опублікувала пікантні фотографії у чорному спідньому. Шкіряний бюстгальтер мав декоративні ремінці, що перехрещувалися навколо талії.

Під білизною у 23-річної зірки були прозорі колготки в тон, а її шию прикрашало кольє у вигляді змії від Bvlgari.

Артистка поспокушала апетитним бюстом і стегнами Усі фото @_serik_serik_

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На інших фото вона додала тренч

Який магнетичний погляд

Трінчер давно відома своєю епатажністю і любов'ю до спокусливих фотосесій. Нещодавно зірка у мереживі ефектно вигиналася на столі та позувала на байку в сексі образі.

Також Анна презентувала драйвовий кліп на свою пісню "Зірочка палай", а до цього показувала ліричне відео, в якому у купальниках оспівувала почуття від розбитого серця.

Як відомо, колишнім чоловіком виконавиці є блогер Олександр Волошин. Вони розлучились у 2023-му після чуток про проблеми у їхніх стосунках. У шлюбі пара була один рік.