Панчохи, спіднє і комбінезон з розрізами: Трінчер із голими стегнами спокушала таємничого чоловіка у новому кліпі
Одна з найбажаніших українських холостячок, співачка Анна Трінчер представила яскравий кліп, який заряджає енергією та запрошує зануритися в атмосферу весняного настрою.
Після серії ліричних пісень, натхненних непростим періодом у її житті, 23-річна виконавиця вирішила подарувати слухачам щось більш легке і позитивне. "Зірочка палай" — це не просто динамічний трек, а справжній маніфест віри в себе.
За словами авторки, вона хотіла передати відчуття, коли настає весна і з'являється бажання рухатися вперед, незважаючи на сумніви та критику.
"Скільки талановитих людей цей світ так і не почув, бо хтось засумнівався в них. А скільки разів ти не зробила крок, бо засумнівалась у собі сама? Просто закрий вушка і сяй, моя зірочка. Навіть якщо в тебе вірить тільки одна людина в цьому світі. Навіть якщо в тебе не вірить ніхто… Твоєї віри в себе вже достатньо. Сяй, моя люба", — змотивувала своїх фанів Трінчер.
У відео Анна постає в яскравих і сексуальних образах, а її партнером по зйомках став танцюрист і модель Павло Петеляк. Саме його головна героїня співачки спокушала протягом всього кліпу.
Трінчер не соромиться демонструвати свою епатажність. Вона вже оголювала сідниці для ніжних фото, позувала топлес на Балі та ефектно вигиналася на столі в мереживі.
Не так давно зірка презентувала іншу музичну роботу, для якої знялася в бікіні у воді. Цей трек був більш сумним. Як відомо, у 2023-му Анна розлучилася зі своїм чоловіком, блогером Олександром Волошиним. Проблеми у їхніх стосунках часто обговорювали в мережі, що знаменитість і оспівувала у своїх роботах. А ще вона якось пояснювала, чому не ходить на побачення.