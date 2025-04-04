Панчохи, спіднє і комбінезон з розрізами: Трінчер із голими стегнами спокушала таємничого чоловіка у новому кліпі

Одна з найбажаніших українських холостячок, співачка Анна Трінчер представила яскравий кліп, який заряджає енергією та запрошує зануритися в атмосферу весняного настрою.

Після серії ліричних пісень, натхненних непростим періодом у її житті, 23-річна виконавиця вирішила подарувати слухачам щось більш легке і позитивне. "Зірочка палай" — це не просто динамічний трек, а справжній маніфест віри в себе.

За словами авторки, вона хотіла передати відчуття, коли настає весна і з'являється бажання рухатися вперед, незважаючи на сумніви та критику.

Зірка ефектно попозувала й потанцювала в фіолетовому комбінезоні з розрізами Кадр з кліпу German Nenov

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"Скільки талановитих людей цей світ так і не почув, бо хтось засумнівався в них. А скільки разів ти не зробила крок, бо засумнівалась у собі сама? Просто закрий вушка і сяй, моя зірочка. Навіть якщо в тебе вірить тільки одна людина в цьому світі. Навіть якщо в тебе не вірить ніхто… Твоєї віри в себе вже достатньо. Сяй, моя люба", — змотивувала своїх фанів Трінчер.

Короткому вбранню стилісти додали підтяжки для ще більшої пікантності

У відео Анна постає в яскравих і сексуальних образах, а її партнером по зйомках став танцюрист і модель Павло Петеляк. Саме його головна героїня співачки спокушала протягом всього кліпу.

Обережно, у вашому комп'ютері помічено Анну Трінчер

Співачка намагалася звабити актора протягом усього відео

Вона вже не вперше хвалиться своїми формами в сексі луках

Одна Аня добре, а п'ять ще краще

Трінчер не соромиться демонструвати свою епатажність. Вона вже оголювала сідниці для ніжних фото, позувала топлес на Балі та ефектно вигиналася на столі в мереживі.

Не так давно зірка презентувала іншу музичну роботу, для якої знялася в бікіні у воді. Цей трек був більш сумним. Як відомо, у 2023-му Анна розлучилася зі своїм чоловіком, блогером Олександром Волошиним. Проблеми у їхніх стосунках часто обговорювали в мережі, що знаменитість і оспівувала у своїх роботах. А ще вона якось пояснювала, чому не ходить на побачення.