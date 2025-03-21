Гола, зате в капелюсі: Трінчер на тлі балійського краєвиду наробила зухвалих фото

Співачка та акторка Анна Трінчер має пікантний сувенір на згадку про свою поїздку на Балі: свої фото в чому мати народила (якщо не рахувати крислатого бриля).

23-річна дівчина поділилася гарячими кадрами у Instagram.

""Давай ще гола вийди!" Прочитала я в коментарях і послухалась", - пояснила Аня.

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Анна на Балі оголилася перед камерою Фото valeriijojo

Найпікантніше Трінчер все ж приховала

Як відомо, артистка полюбляє ходити голою вдома, а ще вона якось розказувала, як пестила себе перед дзеркалом.

Нагадаємо, нещодавно Трінчер повчила, як "жіночно і делікатно" відповідати чоловікам, яких щось не влаштовує.



