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Гола, зате в капелюсі: Трінчер на тлі балійського краєвиду наробила зухвалих фото

Марія Ткаченко - 21 березня, 13:00
Анна Трінчер
Фото з Instagram Трінчер

Співачка та акторка Анна Трінчер має пікантний сувенір на згадку про свою поїздку на Балі: свої фото в чому мати народила (якщо не рахувати крислатого бриля).

23-річна дівчина поділилася гарячими кадрами у Instagram.

""Давай ще гола вийди!" Прочитала я в коментарях і послухалась", - пояснила Аня.


Анна Трінчер гола

Анна на Балі оголилася перед камерою

Фото valeriijojo
Фігура Трінчер

Найпікантніше Трінчер все ж приховала

Як відомо, артистка полюбляє ходити голою вдома, а ще вона якось розказувала, як пестила себе перед дзеркалом.

Нагадаємо, нещодавно Трінчер повчила, як "жіночно і делікатно" відповідати чоловікам, яких щось не влаштовує. 

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Трінчер
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