"Лукава кішка": Трінчер з пишними пасмами і у чорному міні кокетливо оголила ніжки
23-річна співачка Анна Трінчер у червоній сукні з голою спиною вдала з себе лукаву кішку.
У своєму Instagram зірка запостила фото в елегантному образі, те красиво оголила плечі й ніжки.
"Лукава кішка", - підписала фото Трінчер.
Нагадаємо, з 2023-го року Анна носить статус холостячки. Однак протягом цього часу блогерка не залишалася без уваги чоловіків, ба більше, страждала від її надлишку.
Раніше Трінчер розказувала, як делікатно відмовити залицяльникам.
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