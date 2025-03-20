"Лукава кішка": Трінчер з пишними пасмами і у чорному міні кокетливо оголила ніжки

23-річна співачка Анна Трінчер у червоній сукні з голою спиною вдала з себе лукаву кішку.

У своєму Instagram зірка запостила фото в елегантному образі, те красиво оголила плечі й ніжки.

"Лукава кішка", - підписала фото Трінчер.

А днями Трінчер у зухвалому образі позувала на мотоциклі Фото sofi_zay

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Не можливо не звернути увагу на пружні сідниці Анни

Нагадаємо, з 2023-го року Анна носить статус холостячки. Однак протягом цього часу блогерка не залишалася без уваги чоловіків, ба більше, страждала від її надлишку.

Раніше Трінчер розказувала, як делікатно відмовити залицяльникам.