Трінчер у мереживному міні з вирізами повигиналася на столі заради гарячих фото
Одна з найбажаніших українських холостячок, співачка Анна Трінчер потішила підписників новим спекотним контентом.
На фото, опублікованих в Instagram, 23-річна зірка похвалилася жіночними вигинами, позуючи на столі. Дівчина вдягнула коротеньку обтислу сукню з чорного мережива і підбори в тон.
Вбрання дало змогу Анні в усій красі показати свій пишний бюст. Також на сукні були спокусливі розрізи від грудей і аж до пупка.
Трінчер далеко не вперше тішить фанів пікантним контентом. Нещодавно вона відпочивала на Балі, звідки привезла багато сексі фото. Наприклад, вона оголила сідниці в номері готелю та попозувала у бікіні.
Як відомо, у 2022 році вона зіграла весілля з блогером Олександром Волошиним. Під час їх шлюбу часто виникали плітки про проблеми між закоханими. Пара навіть зверталась до сімейного психолога. Але у 2023 подружжя все-таки розлучилося.
Після розриву з Волошиним Анна вирішила утриматись від пробачень і розповіла чому.
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