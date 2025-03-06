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"Ой, бл*, піди поплач іще": Трінчер повчила, як "жіночно і делікатно" відповідати чоловікам

Марія Ткаченко - 6 березня, 14:45
Актриса Анна Трінчер
Фото Ovanés Gambaryan

Співачка Анна Трінчер, яка у свої 23 роки вже має досвід невдалого шлюбу та переконана, що для щастя жінці не потрібен чоловік, вирішила дати своїм підписницям кілька порад щодо спілкування з представниками протилежної статі.

Щоправда, останнім вони навряд сподобаються.

Зірка розповіла, як "жіночно і делікатно" відповідати чоловіку.


Анна Трінчер

У Анни є кілька порад...

"Анічка краще будь-якого психолога)", - зазначила Трінчер.

Так, наприклад, замість "вибач мені, я була неправа" артистка радить казати "ой, бл*, піди поплач ще". А фразу "ти не думаєш про мої почуття" рекомендує замінити на "давно п*зди отримував?".

Аня Трінчер

Артистка дала підписницям урок із комунікації з чоловіками

Ганна Трінчер

"Анічка краще за будь-якого психолога"

Анна Трінчер про чоловіків

Вираз обличчя дуже доречний

Поради від Трінчер
Анна Трінчер в Instagram

Трінчер поганого не порадить... або порадить

Співачка Трінчер

Нагадаємо, Анна розказувала про залицяльників, які марно намагаються "купити" її увагу. В січні Трінчер заявила, що взагалі вже пів року відмовляється від побачень, та пояснила, чому планує утримуватися від них і надалі.

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