"Ой, бл*, піди поплач іще": Трінчер повчила, як "жіночно і делікатно" відповідати чоловікам
Співачка Анна Трінчер, яка у свої 23 роки вже має досвід невдалого шлюбу та переконана, що для щастя жінці не потрібен чоловік, вирішила дати своїм підписницям кілька порад щодо спілкування з представниками протилежної статі.
Щоправда, останнім вони навряд сподобаються.
Зірка розповіла, як "жіночно і делікатно" відповідати чоловіку.
"Анічка краще будь-якого психолога)", - зазначила Трінчер.
Так, наприклад, замість "вибач мені, я була неправа" артистка радить казати "ой, бл*, піди поплач ще". А фразу "ти не думаєш про мої почуття" рекомендує замінити на "давно п*зди отримував?".
Нагадаємо, Анна розказувала про залицяльників, які марно намагаються "купити" її увагу. В січні Трінчер заявила, що взагалі вже пів року відмовляється від побачень, та пояснила, чому планує утримуватися від них і надалі.
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