Трінчер у Куршевелі наробила лакшері-фотоконтенту та блиснула стрінгами
Співачка та акторка Анна Трінчер, яка відпочиває в Куршевелі, встигає не лише купатися в джакузі та кататися на лижах, а і наповнювати тематичним контентом свій Instagram.
"Просто чілл гьорл", - підписала 23-річна Аня серію фото, де можна помітити її трусики.
Продемонструвала Трінчер і стильний аутфіт із пухнастою хутряною шапкою, граційно попозувавши на гелікоптерному майданчику.
Нагадаємо, Анна, яка в своєму юному віці вже встигла сходити заміж та розлучитися, тепер вважає, що для щастя жінці не потрібен чоловік.
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