Трінчер у Куршевелі наробила лакшері-фотоконтенту та блиснула стрінгами

Анна Трінчер зустріла Новий рік у Французьких Альпах

Співачка та акторка Анна Трінчер, яка відпочиває в Куршевелі, встигає не лише купатися в джакузі та кататися на лижах, а і наповнювати тематичним контентом свій Instagram.

"Просто чілл гьорл", - підписала 23-річна Аня серію фото, де можна помітити її трусики.

Трінчер ефектно чіллить у горах

Продемонструвала Трінчер і стильний аутфіт із пухнастою хутряною шапкою, граційно попозувавши на гелікоптерному майданчику.

Нагадаємо, Анна, яка в своєму юному віці вже встигла сходити заміж та розлучитися, тепер вважає, що для щастя жінці не потрібен чоловік.