Трінчер у квітковому ліфі і кімоно поспокушала біля гелікоптера
Співачка та акторка Анна Трінчер, яка нині відпочиває на Балі, наробила спокусливих фото біля гелікоптера.
На знімках 23-річна виконавиця у ліфі та кімоно посвітила жіночними формами на острові.
Нагадаємо, у листопаді минулого року Трінчер розлучилася з блогером Олександром Волошиним. Після розставання вона розповідала, як почувалася після важкого розриву.
А у грудні Анна розказувала, про що спілкувалася з ексом за рік після розлучення.
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