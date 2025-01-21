Трінчер у квітковому ліфі і кімоно поспокушала біля гелікоптера

Співачка та акторка Анна Трінчер, яка нині відпочиває на Балі, наробила спокусливих фото біля гелікоптера.

На знімках 23-річна виконавиця у ліфі та кімоно посвітила жіночними формами на острові.

Трінчер посвітила формами і торбинкою Chanel

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До речі, Анна любить хизуватися бюстом, який оновила ще у 2022-му

Нагадаємо, у листопаді минулого року Трінчер розлучилася з блогером Олександром Волошиним. Після розставання вона розповідала, як почувалася після важкого розриву.

А у грудні Анна розказувала, про що спілкувалася з ексом за рік після розлучення.