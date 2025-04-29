"Будеш яблучко?": Трінчер в образі біблійної спокусниці посвітила голими принадами для фото

Співачка та акторка Анна Трінчер попозувала для чергового сміливого й провокаційного фотосету, обравши цього разу біблійний сюжет про спокусу яблучком із райського саду.

23-річна зірка постала перед камерою чи то в образі Єви, чи то змії, а може, й обох одночасно.

"Будеш яблучко?", - поцікавилася Аня в підписників у Instagram.

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Трінчер перед камерою поспокушала яблучком і не лише ним

Як похвалилася дівчина в сторіс, кольє в вигляді змійки на її шиї коштує майже 200 тисяч доларів.

Жоден Адам не встояв би

Нагадаємо, нещодавно Трінчер для фото вдавала з себе лукаву кішечку, а раніше в звабному аутфіті вигиналася на байку. Як відомо, в 2022-му році артистка збільшила груди, отримавши омріяний третій розмір.