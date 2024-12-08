"Без мене мене одружили": Астаф'єва попозувала для стильних фото та різко відповіла на закиди щодо вагітності
Колишня співачка Даша Астаф'єва провокативним постом відреагувала на чутки про те, що вона вагітна.
У своєму Instagram зірка звернулася до підписників та показала стильні фото.
"Я вагітна! В черговий раз, без мене мене одружили. Сподіваюсь, роди пройшли легко і красіво. Як люблять розумники, яким н***й робити вже скільки років поспіль", - написала вона.
Річ у тому, що днями у ЗМІ з'явилася інформація про те, що Даша ймовірно чекає на дитину.
Нагадаємо, в одному зі своїх інтерв'ю Даша Астаф'єва зізналася, чому не вагітніє та що думає про всиновлення.
Як відомо, зараз Астаф'єва перебуває у стосунках, проте на публіку коханого не показує. Вона розповідала, що налаштована на сім'ю з обранцем.
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