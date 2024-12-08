"Без мене мене одружили": Астаф'єва попозувала для стильних фото та різко відповіла на закиди щодо вагітності

Юлія Леськова 8 грудня, 10:42
Даша Астаф'єва позує для фото
Фото ph.yeezzzy11

Колишня співачка Даша Астаф'єва провокативним постом відреагувала на чутки про те, що вона вагітна.

У своєму Instagram зірка звернулася до підписників та показала стильні фото.

"Я вагітна! В черговий раз, без мене мене одружили. Сподіваюсь, роди пройшли легко і красіво. Як люблять розумники, яким н***й робити вже скільки років поспіль", - написала вона.


Річ у тому, що днями у ЗМІ з'явилася інформація про те, що Даша ймовірно чекає на дитину.

Даша Астаф'єва на фото

Даша відповіла на підозри у вагітності

Фото ph.yeezzzy11
Даша Астаф'єва на нових фото
Фото ph.yeezzzy11
Нещодавно Даша показувала своє тренування у спортзалі

Нещодавно Даша показувала своє тренування у спортзалі

Фото ph.yeezzzy11

Нагадаємо, в одному зі своїх інтерв'ю Даша Астаф'єва зізналася, чому не вагітніє та що думає про всиновлення.

Як відомо, зараз Астаф'єва перебуває у стосунках, проте на публіку коханого не показує. Вона розповідала, що налаштована на сім'ю з обранцем.

Читайте також:

Астаф'єва у ботфортах та шкірі вдала з себе сувору керівницю. Фото

Від "гидкого каченяти" до секссимвола: як змінювалася Даша Астаф'єва. Фото

"Осіннє": Астаф'єва у в'язаній сукні поспокушала пишним бюстом та оголеною спиною. Фото

Астаф'єва
Приєднуйтесь до дискусії
Загрузка...
Останні матеріали
Більше матеріалів