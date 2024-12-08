"Без мене мене одружили": Астаф'єва попозувала для стильних фото та різко відповіла на закиди щодо вагітності

Колишня співачка Даша Астаф'єва провокативним постом відреагувала на чутки про те, що вона вагітна.

У своєму Instagram зірка звернулася до підписників та показала стильні фото.

"Я вагітна! В черговий раз, без мене мене одружили. Сподіваюсь, роди пройшли легко і красіво. Як люблять розумники, яким н***й робити вже скільки років поспіль", - написала вона.

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Річ у тому, що днями у ЗМІ з'явилася інформація про те, що Даша ймовірно чекає на дитину.

Даша відповіла на підозри у вагітності Фото ph.yeezzzy11

Нагадаємо, в одному зі своїх інтерв'ю Даша Астаф'єва зізналася, чому не вагітніє та що думає про всиновлення.

Як відомо, зараз Астаф'єва перебуває у стосунках, проте на публіку коханого не показує. Вона розповідала, що налаштована на сім'ю з обранцем.