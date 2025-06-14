Волів би цього ніколи не робити: інсайдер заявив, що Аффлек шкодує про розлучення з Гарнер

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Американський актор Бен Аффлек після розлучення зі співачкою Дженніфер Лопес зміг спокійно її відпустити. Проте розірвати зв'язки зі своєю першою колишньою дружиною, акторкою Дженніфер Гарнер він, видно, не може.

За даними видання Spotlight, це не просто стосунки людей, які мають трьох спільних дітей.

Як зазначає інсайдер, Бен завжди тягнеться до своєї колишньої за порадами та шкодує, що вони розлучилися.

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"Він постійно телефонує їй за порадою. Він запитує, чи може прийти, використовує її як емоційну губку. Він дав зрозуміти, що хотів би, щоб вони ніколи не розлучалися, навіть якщо знає, що шляху назад немає", - додало джерело.

Проте сама Гарнер не зацікавлена у романтичному возз'єднанні зі своїм ексом ні зараз, ні у майбутньому.

"Вона знає, що це не спрацює. Він теж це знає. Але товариські стосунки? Це звичка, від якої важко позбутися", - зазначив інсайдер.

У колишнього подружжя троє спільних дітей: 18-річна Вайолет, 15-річна Фінн та 12-річний Самюель Фото Getty Images

До того, ж Дженніфер будує нові стосунки з бізнесменом Джоном Міллером і не зрозуміло, чи довго новий бойфренд зможе терпіти нічні дзвінки Бена та підбадьорливі розмови колишніх.

До речі, як стверджує джерело, Аффлек не хоче ні з ким зустрічатися. Його друзі намагалися звести його з різними дівчатами, проте він досі "в тупику".

До речі, нещодавно інсайдер розповів, як Бан Аффлек поставився до роману свого друга Тома Круза з його колишньою Аною де Армас.

Також стверджувалося, що Бен "кинув оком" на акторку Анджеліну Джолі.