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Зафарбував сивину? 52-річний Аффлек у Вегасі здивував зміною кольору волосся й бороди. Фото

Марія Ткаченко - 3 квітня, 15:15
Бен Аффлек
Фото Getty Images

Схоже, серед голлівудських акторів зрілого віку намітився новий тренд - фарбувати волосся. Не встигли шанувальники Леонардо ДіКапріо оговтатися від зміни кольору його шевелюри, брів та бороди, свій оновлений образ представив Бен Аффлек.

2-го квітня кінозірка взяв участь у івенті, присвяченому його новому фільму, трилеру "Аудитор 2" у Лас-Вегасі. Замість звичного "сіль-з-перцем" відтінку волосся та борода Бена, схоже, потемнішали.

Актор Бен Аффлек

Зустрічаймо брюнета-Бена?

Фото Getty Images

Колишній чоловік Лопес Аффлек

Розлучений актор вирішив трохи омолодитися?

Фото AFP via Getty Images
Аффлек

А це фото було зроблено 30-го березня

Фото Getty Images

Нагадаємо, в січні 52-річний Аффлек фіналізував своє розлучення з другою дружиною, співачкою та акторкою Дженніфер Лопес. Подейкують, Бен уже почав ходити на побачення з іншими жінками. А ще його якось заскочили за обіймами з колишньою дружиною номер 1 - Дженніфер Гарнер. 

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Аффлек
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