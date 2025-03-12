"Бен перетнув межу": бойфренд Гарнер після її обіймів із Аффлеком поставив їй жорсткий ультиматум
Американські актори Бен Аффлек та Дженніфер Гарнер нещодавно скаламутили мережу своїми обіймами на публіці, і від цього видовища, зокрема, не був у захваті чинний бойфренд актриси, Джон Міллер.
Як розповів інформатор Page Six, Джон провів із Джен серйозну бесіду.
Зі слів джерела, чоловік схвалював те, що в Аффлека та Гарнер збереглися добрі стосунки як у батьків трьох спільних дітей, але тепер "Бен перетнув межу".
"Джон розуміє, що між Джен і Беном нічого не відбувається, але він вважає, що такі фото - це нікуди не годиться, він відчуває це як неповагу до їхніх стосунків", - пояснив співрозмовник видання.
Отже, Міллер "висунув Джен ультиматум" - "він більше не бажає бачити нічого подібного, в іншому разі в нього не буде іншого вибору, крім як піти".
Нагадаємо, інше обізнане з ситуацією джерело днями розказало, чи означає публічний прояв ніжності до ексдружини з боку Аффлека, що він намагається її повернути.
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