"Ніякої мильної опери": Аффлек уперше висловився щодо причин свого розлучення з Лопес

Бен Аффлек став героєм квітневого номеру журналу GQ Фото Gregory Harris для GQ

Американський актор Бен Аффлек уперше висловився стосовно свого розлучення з акторкою та співачкою Дженніфер Лопес після 2 років шлюбу. Він запевнив, що дуже поважає свою колишню дружину і що між ними не відбулося жодної "мильної опери".

Про це 52-річний Аффлек сказав у інтерв'ю GQ.

Кінозірка вперше прокоментував своє розлучення з Джей Ло

"Гадаю, існує така тенденція - дивитися на розставання і хотіти з'ясувати їхні глибинні причини чи ще щось. Але чесно, як я вже казав, правда значно банальніша, ніж, мабуть, в яку людям хотілося б вірити чи яка була би цікава", - зазначив Бен.

"Так, ніякого скандалу, ніякої мильної опери, ніякої інтриги. Правда в тім, що, коли ти говориш із кимось, то вони такі: "Агов, що сталося?" Ну нема ніякого "Сталося ось що". Це просто історія про людей, які намагаються розібратися зі своїм життям і стосунками так, як усі ми зазвичай і робимо. І коли ти стаєш старшим, у моєму випадку це так і, припускаю, для багатьох людей теж, то нема "Ось це і це призвело до цього" чи "Ось це був важливий момент"", - поділився зірка.

До речі, що до того, в чому вони з Лопес були дуже різні, так це, зі слів Аффлека, те, як вони сприймають свою бутність публічною людиною і те, що до них прикуто багато уваги. Джей Ло, на відміну від свого екса, значно "більш вміло" з цим справляється.

"Мій характер - це бути трохи стриманішим та закритішим, ніж вона", - пояснив Бен.

Тим не менш, він свого часу свідомо погодився на участь у автобіографічній документалці Лопес "The Greatest Love Story Never Told", яка, подейкували, і змусила зіркову пару усвідомити, що вони не підходять одне одному.

"Я люблю і поважаю цю людину. Я в неї вірю. Вона прекрасна. Я хочу, щоби люди це побачили", - пояснив Бен свою мотивацію знятися в тому фільмі.

"І, гадаю, те, що я сказав у тій документалці або у фрагменті, який вони до неї включили: "Не одружуйся з капітаном корабля, щоби потім сказати: "Я не вийду на воду"". Ти маєш приймати те, про що знав, вступаючи в будь-які стосунки. І, гадаю, буде важливо сказати, що то не була причина якоїсь великої тріщини. Ви не можете подивитися ту документалку і суказати: "О, тепер я розумію, які в цих двох були проблеми"", - резюмував Аффлек.

Нагадаємо, Лопес у своєму першому інтерв'ю після розлучення зізналася, які речі про неї саму воно помогло їй усвідомити.

Як відомо, нещодавно великого галасу в Інтернеті наробили зроблені папараці фото, на яких Бен Аффлек якось не по-дружньому обіймає іншу свою колишню дружину, акторку Дженніфер Гарнер.