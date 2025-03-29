"Розставити всі крапки над "і": інсайдер пояснив, для чого Аффлек заговорив про розлучення з Лопес

Фото Getty Images

Американський актор Бен Аффлек, який нещодавно вперше порушив мовчання щодо розлучення зі співачкою Дженніфер Лопес, зробив це для того, аби востаннє розставити всі крапки над "і".

Про це пише видання People.

За словами джерела, Бен почувається добре.

Реклама:

"Історія для GQ була начебто для того, аби востаннє розставити всі крапки над "і". Бен закінчив говорити про Джей Ло", - сказав інсайдер.

Бен, здається, повністю відпустив колишню дружину Фото Getty Images

Також зазначається, що Аффлек не пишається тим, що його шлюб із Лопес розпався.

"Він не хотів завдати їй болю. Але тепер він хоче зосередитися лише на своїх дітях і роботі", - підсумувало джерело.

Своє розлучення Бен Аффлек та Дженніфер Лопес фіналізували у січні цього року.

За інформацією джерел, Бен був готовий до нових стосунків ще у жовтні минулого року, а нещодавно знову закохатися хотіла Лопес.