Ходить на побачення: інсайдер розказав, що поробляє Аффлек після проголошення їх із Лопес офіційно розлученими

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21 лютого Верховний суд Лос-Анджелесу видав офіційне розпорядження щодо американської співачки Дженніфер Лопес та актора Бена Аффлека. Зазначається, що колишнє подружжя тепер офіційно мають статус "неодружених".

Втім, як пише видання People, Бен Аффлек ще й до набуття цього статусу влаштовував собі "випадкові побачення".

За словами джерела, Бен хоче відновити побачення з жінками, але поки обходиться "випадковими", адже наразі зосереджений на роботі.

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"Якщо він не знімається, то проводить дні в офісі", - сказав інсайдер.

Окрім цього Бен почав більше часу проводити з колишньою дружиною, акторкою Дженніфер Гарнер та їхніми трьома дітьми: 19-річною Вайлет, 16-річною Фін та 12-річним Самюелем.

За даними видання Page Six, Дженніфер Лопес у цей день мало не розплакалася на сцені Абу-Дабі, де виступала з концертом. Втім, чи було це через рішення суду, чи її просто розчулили фанати - невідомо.

"Тепер я відчуваю себе собою", - сказала вона зі сцени.

Окрім того, джерело повідомило, що у співачки є чимало позитивних планів на цей рік.

"На наступний рік є багато позитиву. Це великий рік для неї", - сказав інсайдер.

Як відомо, у серпні минулого року Дженніфер Лопес офіційно подала на розлучення з Беном Аффлеком після двох років шлюбу.

Офіційне врегулювання розлучення подружжя отримало 6 січня 2025 року.