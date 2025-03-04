"Кохання його життя": Аффлек і Гарнер обіймами на публіці підігріли чутки про своє возз'єднання

Бен Аффлек та Дженніфер Гарнер були одружені 13 років Фото Getty Images

Американський актор Бен Аффлек нещодавно офіційно розірвав свій шлюб із акторкою та співачкою Дженніфер Лопес, із якою колись уже був заручений, але дійшов до вівтаря лише з другої спроби.

І схоже, що зробити друге коло обіцяє й інша любовна історія Бена: з акторкою Дженніфер Гарнер. Колишню дружину 52-річного актора папараці несподівано підловили в його обіймах.

Як повідомляє Daily Mail, це сталося під час гри у пейнтбол. Розвагою на свіжому повітрі Аффлек і Гарнер саме відзначали 13-річчя свого спільного сина Семюеля. На відео потрапив момент, коли, поки Дженніфер цілилася, Бен обійняв за талію і трохи пригорнув до себе. Вона не відсторонилася.

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Чутки про те, що зірки можуть знову зійтися, ходять уже деякий час. Речники Аффлека й Гарнер їх не коментують.

У Дженніфер та Бена троє спільних дітей: 19-річна Вайолет, 16-річна Фін і 13-річний Семюель Фото з Instagram Гарнер

"Після того, як Бен воз'єєднався з Джей Ло, йому стало очевидно, що вона - не "та сама, яку він втратив". І вона не кохання його життя. А Джен (Гарнер) - так. Джен була поруч із ним під час розставання, вона завжди поруч. Вони - найкращі друзі, і в них спільні діти", - розказав інформатор.

Пікантності цій ситуації додає те, що в 52-річної Гарнер є бойфренд, Джон Міллер.

"Бен - не бойфренд Джен і більше не її чоловік. Джон - її партнер, і вона щаслива в цих стосунках. Друзі Бена щиро переконані, що в разі, якщо Джен і Джон розійдуться, то він одразу знову буде з нею. Але це не так, і Бен поважає її стосунки з Джоном", - запевнило джерело.

Бен аж тепер зрозумів, хто - кохання його життя? Фото Getty Images

Інсайдер припустив, якою буде реакція Міллера, коли він побачить (або вже побачив) кадри обіймів Гарнер та Аффлека.

"Чи буде Джон занепокоєний, коли побачить сюсі-пусі цих двох? Звісно. Кожен був би занепокоєний, але в цьому нема нічого нового. У Бена та Джен унікальні стосунки, особливо як для колишніх. Він любить її більше за будь-яку жінку, яку колись любив, окрім його мами. Але він також приймає те, що це неможливо. Не поки вона віддана комусь іншому. Бен завжди фліртуватиме з Джен, вона дивиться на це як на щось невинне", - розказав співрозмовник видання.

Як відомо, Гарнер та Аффлек офіційно розлучилися в 2018-му році. Подейкували, що причиною стала тяжка криза середнього віку актора та його алкоголізм. В 2021-му Бен дав інтерв'ю, в якому зізнався, що почувався в нещасливому шлюбі мов у пастці й тому пиячив.