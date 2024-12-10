"Призвичаюється до холостяцького життя": інсайдер розказав, як ся має Бен Аффлек

20-го серпня, в другу річницю їхнього з Беном Аффлеком шлюбу Дженніфер Лопес подала на розлучення Фото Getty Images

Американський актор Бен Аффлек, який розлучається зі своєю другою дружиною, Дженніфер Лопес, наразі не зацікавлений у тім, щоби заводити нові стосунки.

Про настрій 52-річної зірки обізнаний інсайдер розповів Page Six.

Зі слів співрозмовника видання, Аффлек "зосереджений на численних проєктах, над якими працює".

Реклама:

"Все ще призвичаюється до холостяцького життя", - пояснив він.

Зі слів іншого джерела, Бен, навпаки, готовий рухатися далі, але щодо потенційної нової пасії в нього є одна ключова вимога Фото Getty Images

"Бен наразі не зацікавлений в тому, щоби стрибнути в нові стосунки", - додав інформатор.

"Розлучення Бена з Дженніфер іще навіть не завершилося, та й якби завершилося, про нові стосунки він зараз не думає", - запевнив він.

Як зазначив інформатор, Аффлеку потрібен час, щоби зосередитися на собі, своїх дітях та кар'єрі.

До речі, останнім часом Бен дедалі більше часу проводить в товаристві своєї колишньої дружини, актриси Дженніфер Гарнер. Наприклад, вранці у неділю, 8-го грудня їх удвох сфотографували разом у машині. Гарнер купила бейглів, після чого вони з Беном поїхали до нього додому, вочевидь, щоби поснідати разом.

Схоже, з першою ексдружиною в Аффлека зараз стосунки помітно тепліші, ніж із Джей Ло Фото Getty Images

Нагадаємо, День подяки Аффлек, Гарнер та їхні спільні діти, Вайолет, Фін та Семюель теж провели разом.

Як відомо, в 52-річної Дженніфер Гарнер є бойфренд. Бен Аффлек із ним добре ладнає.







