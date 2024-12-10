"Призвичаюється до холостяцького життя": інсайдер розказав, як ся має Бен Аффлек
Американський актор Бен Аффлек, який розлучається зі своєю другою дружиною, Дженніфер Лопес, наразі не зацікавлений у тім, щоби заводити нові стосунки.
Про настрій 52-річної зірки обізнаний інсайдер розповів Page Six.
Зі слів співрозмовника видання, Аффлек "зосереджений на численних проєктах, над якими працює".
"Все ще призвичаюється до холостяцького життя", - пояснив він.
"Бен наразі не зацікавлений в тому, щоби стрибнути в нові стосунки", - додав інформатор.
"Розлучення Бена з Дженніфер іще навіть не завершилося, та й якби завершилося, про нові стосунки він зараз не думає", - запевнив він.
Як зазначив інформатор, Аффлеку потрібен час, щоби зосередитися на собі, своїх дітях та кар'єрі.
До речі, останнім часом Бен дедалі більше часу проводить в товаристві своєї колишньої дружини, актриси Дженніфер Гарнер. Наприклад, вранці у неділю, 8-го грудня їх удвох сфотографували разом у машині. Гарнер купила бейглів, після чого вони з Беном поїхали до нього додому, вочевидь, щоби поснідати разом.
Нагадаємо, День подяки Аффлек, Гарнер та їхні спільні діти, Вайолет, Фін та Семюель теж провели разом.
Як відомо, в 52-річної Дженніфер Гарнер є бойфренд. Бен Аффлек із ним добре ладнає.
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