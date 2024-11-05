Несподівана дружба: 18-річна донька Аффлека заселфилася з близькою родичкою Лопес
Американський актор Бен Аффлек та акторка і співачка Дженніфер Лопес розлучаються, причому не маючи шлюбного контракту. Та схоже, в цей непростий процес їм вдається не втягувати свої сім'ї і між ними зберігаються теплі стосунки.
Так, молодша сестра Джей Ло, 53-річна журналістка Лінда Лопес у Instagram опублікувала миле селфі з Вайолет, донькою Бена Аффлека. Вона навідала дівчину в Єльському університеті, де та навчається.
"Нью-Гейвен із моєю улюбленою студенткою Єля!", - написала Лінда.
Нагадаємо, в травні Дженніфер приходила на випускну шкільну вечірку Вайолет, хоча з її батьком в артистки вже все котилося під три чорти. А в серпні юнка вигуляла сукню від Dolce & Gabbana, яка раніше належала Лопес.
Середня дитина Аффлека і Дженніфер Гарнер, 15-річна Фін дуже дружить із дитиною Дженніфер, 16-річними Еммі. Подейкували, діти зірок дуже старалися не допустити розлучення батьків, але, на жаль, у них не вийшло.
Нагадаємо, Дженніфер Лопес символічно подала на розлучення з Беном Аффлеком у другу річницю їхнього шлюбу.
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