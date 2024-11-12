Емоцій не стримували: Аффлек із 12-річним сином засвітилися на баскетбольному матчі. Фото

Голлівудського актора Бена Аффлека, який нещодавно вдруге розійшовся зі співачкою Дженніфер Лопес, помітили з його 12-річним сином Семюелем на баскетбольному матчі Лос-Анджелес Лейкерс - Торонто Репторз в Лос-Анджелесі.

Хлопці не стримували емоцій, вболіваючи за свою улюблену команду, та добре проводили час разом.

Для публічного виходу Аффлек одягнув твідовий піджак на білу футболку і кремову сорочку та сірі джинси. І Бен, і Семіюель були взуті в однакові кросівки Nike Jordan.

Що батько, що син - емоційні вболівальники. До речі, Лейкерс цього вечора перемогли з рахунком 123:103 Фото Getty Images

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Як відомо, 52-річний актор проводить багато часу зі своїми дітьми від колишньої дружини, актриси Дженніфер Гарнер. У жовтні його бачили разом із Семюелем в машині, а незадовго до цього його помітили, коли він ходив по магазинах зі своєю 15-річною дочкою Серафіною, яка у квітні змінила ім'я на чоловіче.

Раніше Бен ходив на баскетбол не лише з сином, а і з Джей Ло Фото Getty Images

У них із Гарнер також є спільна 18-річна дочка Вайолет, яка зараз навчається в Єльському університеті. Незважаючи на розрив, експодружжя прекрасно спілкується і разом відвідує свята своїх дітей.

До слова, розлучення Аффлека із Джей Ло, схоже, ніяк не повпливало на дітей, яких колишні закохані намагаються не вплутувати в свої особисті проблеми. Так нещодавно донька Аффлека опублікувала спільне фото з сестрою Лопес.

Також в жовтні з'явилися чутки, що Бен уже готовий до нових стосунків.