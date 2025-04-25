Випускна сукня та смокінг: наречений влаштував для Гомес свято, якого в неї ніколи не було

Марія Мельник - 25 квітня, 13:15

Продюсер та музикант Бенні Бланко зробив сюрприз своїй нареченій, актрисі і співачці Селені Гомес, влаштувавши вечірку в стилі випускного балу.

37-річний Бланко замислив це після того, як дізнався, що його кохана ніколи не була на своєму шкільному випускному.

Про це він розповідав на початку квітня в ефірі The Jennifer Hudson Show.

Гомес зі своїм коханим в амплуа випускників

Так виглядає реалізований задум Бенні


Гомес в обіймах коханого

Цікаво, що з Бланко зірку звела мама

Гомес у декольтованій сукні

Селена вбралася у сукню як для випускного, а Бенні - у класичний смокінг з метеликом

Гомес і Бланко - фото у повний зріст


Нагадаємо, чутки про заручини Селени з Бенні ходили ще влітку минулого року, і актриса їх охоче підігрівала. А у грудні 2024-го стало відомо, що Гомес та Бланко заручилися.

Музикант нерідко балує свою наречену креативними подарунками. На День закоханих, наприклад, він влаштував їй справжній смачненький сюрприз та наповнив ванну сиром.

Читайте також:

Гомес у рожевих колготках і ліфчику зухвало розляглася на оксамитовому кріслі. Фото

"Це надто кумедно": наречений Гомес зробив їй мейк і підірвав мережу. Відео

"Вплив Селени": як нареченому Гомес брови вискубували. Відео

Селена Гомес
Приєднуйтесь до дискусії
Загрузка...
Останні матеріали
Більше матеріалів