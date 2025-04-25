Випускна сукня та смокінг: наречений влаштував для Гомес свято, якого в неї ніколи не було

Продюсер та музикант Бенні Бланко зробив сюрприз своїй нареченій, актрисі і співачці Селені Гомес, влаштувавши вечірку в стилі випускного балу.

37-річний Бланко замислив це після того, як дізнався, що його кохана ніколи не була на своєму шкільному випускному.

Про це він розповідав на початку квітня в ефірі The Jennifer Hudson Show.

Так виглядає реалізований задум Бенні

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Селена вбралася у сукню як для випускного, а Бенні - у класичний смокінг з метеликом





Нагадаємо, чутки про заручини Селени з Бенні ходили ще влітку минулого року, і актриса їх охоче підігрівала. А у грудні 2024-го стало відомо, що Гомес та Бланко заручилися.

Музикант нерідко балує свою наречену креативними подарунками. На День закоханих, наприклад, він влаштував їй справжній смачненький сюрприз та наповнив ванну сиром.