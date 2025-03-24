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"Вплив Селени": як нареченому Гомес брови вискубували. Відео

Марія Ткаченко - 24 березня, 16:30
Селена Гомес і Бенні Бланко
Фото Getty Images

Наречений американської акторки та співачки Селени Гомес, продюсер та музикант Бенні Бланко продовжує відкривати для себе світ б'юті. Освоївши мейкап, молодик зважився на сміливіший експеримент: відвідав бровіста.

Відео, як йому вискубували "моноброву", 37-річний Бенні опублікував у TikTok.

Наречений Селени Гомес
Так наречений артистки виглядав до процедури

Показується в відео і Селена.

"Робіть легенько, бо я його кохаю", - просить майстра 32-річна зірка.

Бланко під час процедури все-таки декілька разів зойкнув. Підписникам результат переважно сподобався. Його називають "впливом Селени" і радять Бенні не зупинятися на досягнутому, поголитися та привести до ладу стрижку.

Бенні Бланко

А це після. Бенні зізнався, що не бачить різниці. А ви?

@itsbennyblanco

i plucked my eyebrows

♬ Ojos Tristes - Selena Gomez & benny blanco

Нагадаємо, нещодавно Гомес розповіла, що з Бланко багато років тому її познайомила мама. Як відомо, колись у Селени був роман зі співаком Джастіном Бібером

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