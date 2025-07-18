В образі захисника: Усик записав драйвовий трек з Пивоваровим перед реваншем з Дюбуа. Відео

Олександр Усик в анімованому кліпі для спільного треку з Артемом Пивоваровим Кадр з кліпу youtube/PivovarovMusic

Чимало шанувальників з нетерпінням чекають на реванш чемпіона світу з боксу у надважкій вазі Олександра Усика з англійським боксером Даніелем Дюбуа, що пройде вже завтра, 19 липня на лондонському стадіоні "Вемблі".

Напередодні масштабної спортивної події співак Артем Пивоваров разом із боксером презентували спільну пісню "Fight for Life". До створення композиції також долучилася діджейка Korolova.

Над драйвовим кліпом, змонтованим з використанням ігрових технологій, працювали українські фахівці з візуальних ефектів та анімації.

Олександр в образі самурая-рятівника

У центрі сюжету розвивається боротьба світла з темрявою, уособлена в образах трьох героїв: Усик — незламний воїн, Пивоваров — джерело енергії, Korolova — натхнення та гармонія.

Анімована версія Пивоварова, яка представляє собою вічне джерело сили

Композиція має стати музичним супроводом вечора. Її планують включити в офіційну трансляцію бою і на самому стадіоні.

Атмосферний музичний кліп нагадував відеогру

"У цій роботі Усик є уособленням українського народу. Він безстрашний, непереможний, ніколи не здається, рухається лише вперед і бореться з темними силами", — розповів музикант.

Це не перша співпраця Олександра і Артема. Минулого року артист виконував емоційний трек під час поєдинку Усика і Ф'юрі.

Цього ж дня дружина чемпіона, Катерина Усик замилувала знімками з коханим у Лондоні. Дружина боксера завжди підтримує його на важливих боях.