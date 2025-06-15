Оксамит, джинси оверсайз та шовкова сорочка: Бред Пітт здивував екстравагантними луками на побаченнях з коханою у Нью-Йорку
61-річний американський актор Бред Пітт двічі за останні кілька днів потрапив в об'єктиви папараці, коли водив свою кохану, дизайнерку ювелірних прикрас Інес де Рамон на побачення. І щоразу він був у достатньо незвичному вбранні.
Ввечері 13 червня зірка зі своєю дівчиною сходив на подвійне побачення з актором Бредлі Купером та його обраницею, моделлю Джіджі Хадід в корейський ресторан у Нью-Йорку.
Того вечора Бред одягнув блакитну шовкову сорочку та джинси оверсайз. До слова, Пітт коротко підстриг своє волосся і став схожим на себе початку нульових.
А от де Рамон йшла поряд із актором у світло-жовтій сукні з відкритими плечима. Свій образ вона доповнила сумочкою від Chanel та босоніжками.
В суботу, 14 червня Бред Пітт повів кохану на побачення ще раз, цього разу в італійський ресторан. Він одягнув синій оксамитовий піджак та джинси вільного крою від бренду Willy Chavarria.
Інес з'явилася на публіці у білому асиметричному топі на бретелях та бахромою й у білиш штанях. Свій аутфіт вона довершила прикрасами та босоніжками на підборах.
До слова, тиждень тому Пітт був у Мексиці на кіноівентах і тішив око яскравими костюмами - рожевим і бузковим.
Нагадаємо, нещодавно Бред Пітт прокоментував своє розлучення з колишньою дружиною, акторкою Анджеліною Джолі та свою появу на публіці з Інес де Рамон.
Крім того, інсайдери назвали, з ким із своїх дітей Пітт поставив хрест на спілкуванні.
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