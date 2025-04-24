61-річний Пітт не хоче одружуватися з нинішньою подругою: інсайдер назвав причину
Шанувальники американського актора Бреда Пітта, які тішаться, що їхній улюбленець після років самотності зустрів кохання в особі Інес де Рамон, можуть і не діждати, щоби ця пара стала на весільний рушник.
Зі слів інсайдера 61-річний Бред більше не бажає одружуватися. Про це пише Daily Mail.
"Бред абсолютно закоханий у Інес, але він не хоче йти шляхом шлюбу та народження дітей", - заявив співрозмовник газети.
"Його дуже сильно обпекло розлучення з Анджеліною і те, що його діти не дуже хочуть, якщо взагалі хочуть мати з ним справу. Йому 61 і йому подобається його життя таке як є", - пояснив він.
Щоправда, друзі Пітта, навпаки, вважають, що третє одруження пішло би йому на користь, дозволило би офіційно перегорнути сторінку.
"Він розмовляв із близькими йому людьми, зокрема Джорджем (Клуні), і всі схвалюють, щоби він це зробив", - зазначило джерело.
Нагадаємо, подейкували, саме Інес переконала Бреда нарешті завершити шлюборозлучний процес із Анджеліною Джолі. Як відомо, сама де Рамон офіційно розлучилася зі своїм чоловіком-актором, уже перебуваючи в стосунках із Піттом.
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