61-річний Пітт не хоче одружуватися з нинішньою подругою: інсайдер назвав причину

Марія Ткаченко - 24 квітня, 16:30
Бред Пітт
Фото Getty Images

Шанувальники американського актора Бреда Пітта, які тішаться, що їхній улюбленець після років самотності зустрів кохання в особі Інес де Рамон, можуть і не діждати, щоби ця пара стала на весільний рушник.

Зі слів інсайдера 61-річний Бред більше не бажає одружуватися. Про це пише Daily Mail.

"Бред абсолютно закоханий у Інес, але він не хоче йти шляхом шлюбу та народження дітей", - заявив співрозмовник газети.


"Його дуже сильно обпекло розлучення з Анджеліною і те, що його діти не дуже хочуть, якщо взагалі хочуть мати з ним справу. Йому 61 і йому подобається його життя таке як є", - пояснив він.

Джордж Клуні та Бред Пітт

Друзі Бреда схвалили би Інес у ролі його дружини, але...

Фото Getty Images

Щоправда, друзі Пітта, навпаки, вважають, що третє одруження пішло би йому на користь, дозволило би офіційно перегорнути сторінку.

"Він розмовляв із близькими йому людьми, зокрема Джорджем (Клуні), і всі схвалюють, щоби він це зробив", - зазначило джерело.

Нагадаємо, подейкували, саме Інес переконала Бреда нарешті завершити шлюборозлучний процес із Анджеліною Джолі. Як відомо, сама де Рамон офіційно розлучилася зі своїм чоловіком-актором, уже перебуваючи в стосунках із Піттом.

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бред пітт
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