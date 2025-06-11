Інсайдер розповів, на стосунках із ким з шести нащадків Бред Пітт уже поставив хрест

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Нещодавно мережу скаламутили фото, зроблені папараці: на них 21-річний син американських акторів Анджеліни Джолі та Бреда Пітта зображений після гулянки з друзями та, ймовірно, ледь тримається на ногах.

Зіркова мама коментарів стосовно дозвілля нащадка не давала. Годі чекати їх і від тата, котрому спосіб життя Пакса взагалі тепер по цимбалах.

Принаймні, так стверджує джерело Daily Mail, наближене до 61-річного Бреда.

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"У нього нуль переживань стосовно того, що робить Пакс і чого не робить. Його (Пакса) вчинки відображають те, ким він є", - зазначив співрозмовник газети.

Фото Getty Images

"Бред щиро вважає, що його стосунки з Паксом уже не налагодити", - додав він.

Такої ж думки Пітт буцімто і щодо найстаршого сина, 23-річного Меддокса. Як відомо, подейкували, що саме конфлікт із ним, де дійшло навіть до розпускання рук, став крапкою неповернення в шлюбі актора та Джолі.

Зі слів джерела, Бред переконаний, що діти - продукт виховання Анджеліни, яка впродовж років була їхнім головним опікуном.

"Бред вважає, через що би зараз не проходили діти - це прямий результат того, як їх виховували", - сказав інсайдер.

2007-ий рік, Бред із маленькою прийомною донькою Захарою Фото Getty Images

Що ж до решти нащадків, то Пітт все ще має надію на те, що "час гоїть рани" і все ще може змінитися.

Як відомо, як мінімум троє з шести дітей - Меддокс, Захара та Шайло - відмовилися від батькового прізвища і використовують лише материне. Нагадаємо, кілька років тому мережею розлетілися сторіс, опубліковані буцімто в секретному Instagram Пакса. В них була нецензурна лайка на адресу Бреда і звинувачення в тім, що діти насправді його бояться. Ходили чутки, що Джолі довгий час навмисне "отруювала" нащадків ненавистю до ексчоловіка.

Нагадаємо, "п'яним" фото Пакса передувало декілька небезпечних інцидентів на дорозі з його участю. Минулого літа хлопчина опинився в лікарні, потрапивши до аварії на своєму електровелосипеді.