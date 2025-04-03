Інсайдер розказав, як 61-річний Пітт плекає стосунки з чинною пасією і чому радий, що вона - не актриса
Подейкують, американський актор Бред Пітт, який уже майже три роки зустрічається з Інес де Рамон, дуже дорожить цими стосунками. Зокрема його дуже тішить, що обраниця, дизайнерка ювелірних виробів, не має відношення до кіноіндустрії.
Останнім часом же 61-річній кінозірці доводиться докладати більше зусиль для того, щоби ця любов не згасла. Адже Пітт перебуває на зйомках у Новій Зеландії, тоді як його подруга залишається в Лос-Анджелесі.
Про це повідомляє Daily Mail.
"Він робить усе, що може, аби Інес була щаслива. Це означає, що він організовує її перельоти до Нової Зеландії, щоби побачитися, засипає її особливими сюрпризами та подарунками. Він справді закоханий у неї та хоче, щоби їхні стосунки залишалися якомога міцнішими", - зазначив інсайдер.
Цієї весни пара відзначить третю річницю своїх стосунків.
"Вони дуже закохані одне в одного і щасливі, що перебувають у здорових стосунках. Бреду подобається бути з жінкою, яка не є актрисою, бо між ними взагалі нема змагання, у кожного власна кар'єра і нуль заздрощів", - пояснив співрозмовник видання.
Як відомо, Бред - не перший коханий-актор у житті 32-річної Інес. Вона була заміжня за зіркою "Щоденників вампіра" Полом Веслі та офіційно розлучилася з ним лише торік.
Нагадаємо, кажуть, що саме де Рамон повпливала на Пітта, щоби той нарешті завершив багаторічну судову війну з Анджеліною Джолі.
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