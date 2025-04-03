Інсайдер розказав, як 61-річний Пітт плекає стосунки з чинною пасією і чому радий, що вона - не актриса

Фото Getty Images

Подейкують, американський актор Бред Пітт, який уже майже три роки зустрічається з Інес де Рамон, дуже дорожить цими стосунками. Зокрема його дуже тішить, що обраниця, дизайнерка ювелірних виробів, не має відношення до кіноіндустрії.

Останнім часом же 61-річній кінозірці доводиться докладати більше зусиль для того, щоби ця любов не згасла. Адже Пітт перебуває на зйомках у Новій Зеландії, тоді як його подруга залишається в Лос-Анджелесі.

Про це повідомляє Daily Mail.

Реклама:

"Він робить усе, що може, аби Інес була щаслива. Це означає, що він організовує її перельоти до Нової Зеландії, щоби побачитися, засипає її особливими сюрпризами та подарунками. Він справді закоханий у неї та хоче, щоби їхні стосунки залишалися якомога міцнішими", - зазначив інсайдер.

Інес - перша жінка, з якою актор з'являється на публіці після cвого розлучення з Анджеліною Джолі Фото Getty Images

Цієї весни пара відзначить третю річницю своїх стосунків.

"Вони дуже закохані одне в одного і щасливі, що перебувають у здорових стосунках. Бреду подобається бути з жінкою, яка не є актрисою, бо між ними взагалі нема змагання, у кожного власна кар'єра і нуль заздрощів", - пояснив співрозмовник видання.

Як відомо, Бред - не перший коханий-актор у житті 32-річної Інес. Вона була заміжня за зіркою "Щоденників вампіра" Полом Веслі та офіційно розлучилася з ним лише торік.

Нагадаємо, кажуть, що саме де Рамон повпливала на Пітта, щоби той нарешті завершив багаторічну судову війну з Анджеліною Джолі.







