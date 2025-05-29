"Життя просто рухається вперед": Пітт про появу на публіці з де Рамон та розлучення з Джолі

Марія Ткаченко - 29 травня, 10:45
Бред Пітт

Журнал GQ присвятив статтю новому фільму Бреда Пітта "Формула 1". Але про особисте теж мова зайшла

Фото Nathaniel Goldberg для GQ

Устигнувши в переддень настання 2025-го року нарешті фіналізувати своє розлучення з актрисою Анджеліною Джолі, актор Бред Пітт уперше висловився про це. Він відповів на питання, чи принесла ця подія йому полегшення.

"Ні, я не думаю, що це було щось настільки значуще", - зізнався Пітт GQ.

"Просто щось, що прийшло до свого завершення. Юридично", - додав він.

Актор Бред Пітт

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Бред рішуче спростував те, що його перша поява на публіці з нинішньою пасією, Інес де Рамон, здійснена на British Grand Prix в липні 2024-го, була продуманим, символічним вчинком.

"Ні, чуваче, це так не прораховується. Якщо ти живеш... божечки, наскільки би це було виснажливо? Якщо ти живеш, проводячи такі прорахунки? Ні, життя просто рухається вперед. Стосунки рухаються вперед", - запевнив актор.

Нагадаємо, оскільки і Бред, і Інес тепер офіційно розлучені, ніщо не заважає їм побратися. Але щодо того, чи зважиться на такий крок 61-річний актор, для якого це був би уже третій офіційний шлюб, обізнані джерела не одностайні.

Як відомо, Пітт плекає надію на те, що хоча би зі своїми біологічними дітьми від Джолі - Шайло, Вів'єн і Ноксом - йому колись вдасться налагодити стосунки. Офіційно актор має право бачитися з нащадками, але, подейкують, у нього це не дуже виходить

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бред пітт
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