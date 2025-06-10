Життя закоротке для нудних кольорів: 61-річний Пітт на кіноівентах у Мексиці вигуляв рожевий та бузковий костюми. Фото
Американський актор Бред Пітт точно не з тих чоловіків, котрі вважають, що в віці 60+ уже час стати стриманішим та респектабельнішим у плані вибору одягу.
Кінозірка, який уже милував око фанів своєю появою в картатих штанцях і в комбезі з бюрюзового велюру, засвітився у костюмах ніжних весняних барв: рожевому та бузковому.
Причому 61-річний Бред зробив це в один день, на кіноівентах, присвячених його новій стрічці "Формула-1".
Нагадаємо, нещодавно Пітт уперше висловився з приводу свого розлучення з акторкою Анджеліною Джолі та виходу на публіку з чинною пасією, ексдружиною актора Пола Веслі, Інес де Рамон. Подейкують, Бред більше не хоче укладати офіційний шлюб.
Як відомо, на початку року в Франції прогриміла історія жінки, яку ошукали шахраї, змусивши повірити в те, що в неї закохався Бред Пітт.
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