"Розлюбити не вийде": Бурмака повернулася в юність в емоційному кліпі з Vlad Darwin. Відео

Культова пісня "Розлюби" на лірику Бориса Чіпа отримала нове життя у тандемі Марії Бурмаки та Vlad Darwin. Артисти представили дуетну версію композиції та кліп, що більше нагадує короткометражний фільм.

Зйомки відео відбувалися на Дібрівському кінному заводі. У сюжеті доросла героїня Бурмаки повертається в часи юності, аби переосмислити власні почуття й життєвий шлях. Влад зіграв роль її тренера, а образ героїні-підлітка втілила Мілана Джун.

Головна героїня історії згадує свою юність, коли вона займалася верховою їздою Кадр з кліпу maxtuzhilin

"У 90-ті, ще школярем, я заслуховував пісню "Розлюби" до дір — це був мій світ, а моя любов до української музики почалась саме тоді… Тепер я співаю цю пісню в дуеті з Народною артисткою, яка за весь цей час жодного разу не зрадила собі, музиці й Україні", — розповів Vlad Darwin.

Відеокліп вийшов 5 вересня, в день народження автора вірша Бориса Чіпа. А 30 років тому співачка вперше створила "Розлюби" за його лірикою Фото пресгрупа

Сцени в кантрі образах на тлі коней вийшли дуже ефектними

За сюжетом, тиск тренера та романтичні почуття до нього змушують дівчину залишити великий спорт

"Ця пісня для мене особлива. Я написала її тридцять років тому на вірш Бориса Чіпа. Тоді пісня "Розлюби" була про мою юність, про справжні й нестримні почуття, які неможливо забути. Для когось ця прем'єра стане поверненням у юність, а для когось — саундтреком нових історій кохання.

У цьому є магія життя. І це так важливо для мене. Разом із цією піснею хочу сказати: справжні почуття не зникають. Якщо любиш усім серцем — розлюбити не вийде, це почуття завжди житиме в твоїй душі. Тепер я точно це знаю", — поділилася виконавиця.

Майже через 40 років героїня Марії повертається до знайомих місць і переосмислює власне життя

Нещодавно Марія презентувала щемливу пісню-присвяту "Братику" та разом з популярним репером випустила нову версію свого легендарного хіта.

Також музичними новинками фанатів потішили Полякова і Єфросиніна, які покаталися на кабріолеті у новому кліпі. А Віктор Павлік у компанії Олі Цибульської та дружини зняв музичне відео з морською естетикою.