"Круто бути собою": Полякова для нового кліпу кумедно викрала Єфросиніну й у сексі луках покатала її на кабріолеті. Відео

Карина Тімкова - 5 вересня, 14:15

Співачка Оля Полякова презентувала кліп на новий сингл "Вкрала" та здивувала появою у відео своєї близької подруги, телеведучої Маші Єфросиніної.

У музичній роботі артистки немає драматичного сюжету чи складної історії — це радше легкий перепочинок від повсякденності.

Полякова і Єфросиніна демонструють, як важливо час від часу відволікати одна одну від щоденної рутини та дозволяти собі жити легко й вільно.

Оля Полякова жартома вкрала Машу Єфросиніну для кліпу

Кліп розпочався з того, що Оля буквально викрала свою подружку...

Кадр з кліпу viniarskaya

"Іноді нам обом потрібно просто сказати: "Стоп". І вкрасти одна одну зі щоденної метушні. Цей кліп про те, як круто бути собою й насолоджуватися моментом", — зазначила авторка треку.

Оля Полякова в боді похвалилася стрункими ногами за кермом машини

Артистка в боді грайливо посиділа за кремом автівки

Оля Полякова та Маша Єфросиніна у шортах блиснули фігурами в кабріолеті
Головні героїні історії повеселилися в кабріолеті у коротеньких шортах
Фото пресгрупа

Єфросиніна ж зізналася, що із задоволенням прийняла запрошення на зйомки:

"Хто не знав, я дуже люблю зйомки! Весь процес, від продумування образу до акторської роботи… Нещодавно тільки про це подумала, подивилась у вікно, як мені зателефонувала Оля і запропонувала знятися в її новому кліпі! "З задоволенням", — відповіла я.

Адже знятися в кліпі — це дуже добре, а знятися в кліпі у моєї найкрасивішої, найсексуальнішої подруги, моєї королеви, — набагато краще".

Оля Полякова та Маша Єфросиніна у шортах попозували біля авто для кліпу

Полякова і Єфросиніна покрасувалися на заправці

Оля Полякова у шортах показала спокусливі сідниці у кліпі

Авторка хітів ефектно засвітила сідниці, поки заправляла машину

Оля Полякова та Маша Єфросиніна у шортах і ботфортах знялися для кліпу

Ось так потрібно відпочивати після сірих буднів

Оля Полякова на байку поспокушала на кадрах з кліпу

Оля спробувала інший образ спокусливої білявки з каре на байку

Оля Полякова та Маша Єфросиніна на байках ефектно покаталися для кліпу

Кліп став символом жіночої дружби та свободи бути собою, незалежно від обставин

До речі, цього ж дня романтичний кліп з Одеси показали Віктор Павлік, Катерина Репяхова та Оля Цибульська. Також нещодавно Klavdia Petrivna в незвичному образі постала у відео на пісню "Журба", а MELOVIN і Lama об'єднали два свої хіти для емоційного треку.

До речі, у травні Полякова ніжно привітала Єфросиніну з 46-річчям та назвала її сестрою. Не секрет, що зірки мають теплі стосунки й обожнюють розважати фанатів на своєму подкасті "Дорослі дівчата".

