"Круто бути собою": Полякова для нового кліпу кумедно викрала Єфросиніну й у сексі луках покатала її на кабріолеті. Відео

Співачка Оля Полякова презентувала кліп на новий сингл "Вкрала" та здивувала появою у відео своєї близької подруги, телеведучої Маші Єфросиніної.
У музичній роботі артистки немає драматичного сюжету чи складної історії — це радше легкий перепочинок від повсякденності.
Полякова і Єфросиніна демонструють, як важливо час від часу відволікати одна одну від щоденної рутини та дозволяти собі жити легко й вільно.
"Іноді нам обом потрібно просто сказати: "Стоп". І вкрасти одна одну зі щоденної метушні. Цей кліп про те, як круто бути собою й насолоджуватися моментом", — зазначила авторка треку.
Єфросиніна ж зізналася, що із задоволенням прийняла запрошення на зйомки:
"Хто не знав, я дуже люблю зйомки! Весь процес, від продумування образу до акторської роботи… Нещодавно тільки про це подумала, подивилась у вікно, як мені зателефонувала Оля і запропонувала знятися в її новому кліпі! "З задоволенням", — відповіла я.
Адже знятися в кліпі — це дуже добре, а знятися в кліпі у моєї найкрасивішої, найсексуальнішої подруги, моєї королеви, — набагато краще".
До речі, цього ж дня романтичний кліп з Одеси показали Віктор Павлік, Катерина Репяхова та Оля Цибульська. Також нещодавно Klavdia Petrivna в незвичному образі постала у відео на пісню "Журба", а MELOVIN і Lama об'єднали два свої хіти для емоційного треку.
До речі, у травні Полякова ніжно привітала Єфросиніну з 46-річчям та назвала її сестрою. Не секрет, що зірки мають теплі стосунки й обожнюють розважати фанатів на своєму подкасті "Дорослі дівчата".
