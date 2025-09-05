"Круто бути собою": Полякова для нового кліпу кумедно викрала Єфросиніну й у сексі луках покатала її на кабріолеті. Відео

Співачка Оля Полякова презентувала кліп на новий сингл "Вкрала" та здивувала появою у відео своєї близької подруги, телеведучої Маші Єфросиніної.

У музичній роботі артистки немає драматичного сюжету чи складної історії — це радше легкий перепочинок від повсякденності.

Полякова і Єфросиніна демонструють, як важливо час від часу відволікати одна одну від щоденної рутини та дозволяти собі жити легко й вільно.

Кліп розпочався з того, що Оля буквально викрала свою подружку... Кадр з кліпу viniarskaya

"Іноді нам обом потрібно просто сказати: "Стоп". І вкрасти одна одну зі щоденної метушні. Цей кліп про те, як круто бути собою й насолоджуватися моментом", — зазначила авторка треку.

Артистка в боді грайливо посиділа за кремом автівки

Головні героїні історії повеселилися в кабріолеті у коротеньких шортах Фото пресгрупа

Єфросиніна ж зізналася, що із задоволенням прийняла запрошення на зйомки:

"Хто не знав, я дуже люблю зйомки! Весь процес, від продумування образу до акторської роботи… Нещодавно тільки про це подумала, подивилась у вікно, як мені зателефонувала Оля і запропонувала знятися в її новому кліпі! "З задоволенням", — відповіла я.

Адже знятися в кліпі — це дуже добре, а знятися в кліпі у моєї найкрасивішої, найсексуальнішої подруги, моєї королеви, — набагато краще".

Полякова і Єфросиніна покрасувалися на заправці

Авторка хітів ефектно засвітила сідниці, поки заправляла машину

Ось так потрібно відпочивати після сірих буднів

Оля спробувала інший образ спокусливої білявки з каре на байку

Кліп став символом жіночої дружби та свободи бути собою, незалежно від обставин

До речі, у травні Полякова ніжно привітала Єфросиніну з 46-річчям та назвала її сестрою. Не секрет, що зірки мають теплі стосунки й обожнюють розважати фанатів на своєму подкасті "Дорослі дівчата".