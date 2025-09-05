"Грішна і земна": Павлік із дружиною і Цибульська під вітрилами переспівали хіт 2000-их. Відео

Дружина і муза Віктора Павліка, Катерина Репяхова знялася в його кліпі з Олею Цибульською Скріни з відео

Співак Віктор Павлік та співачка Оля Цибульська підготували сюрприз для своїх фанів, об'єднавшись для того, щоби подарувати нове звучання одному з давніх хітів артиста. Вони обрали пісню "Грішна і земна", написану в 2005-му році.

У красивому кліпі, знятому на воді, до творчого тандему приєдналася 31-річна дружина співака, блогерка Катерина Репяхова. В переліку членів команди, що працювала над кліпом, її вказано як "кохання всього життя".

Віктор Франкович, Катерина і Оля покаталися на яхті для атмосферного відео Фото з Instagram Репяхової

"Історія кліпу - відверта метафора чоловіка, який стоїть перед вибором між різними життєвими шляхами та почуттями. Один крок може змінити життя назавжди", - зазначається в описі до відеороботи.

Здається, дівчата чудово поладнали

"Я вірю в мистецтво, яке показує життя таким, яким воно є — із сумнівами, пристрастями та непростими виборами. Історія, яку ми зняли, залишає простір для кожного глядача бачити щось своє", - зазначила Цибульська.

Кліпу не бракує чуттєвості

""Грішна і земна" - пісня про чесність і любов", - прокоментувала вона в Instagram.

"Оля не боїться бути собою - справжньою, щирою, живою. Вона красива не лише зовні, а й у своїй енергії, світлі та доброті. А ще вона має дивовижну здатність запалювати інших своєю вірою та любов'ю до життя", - тепло відгукнулася Репяхова про Цибульську

"Грішна і земна" через 20 років отримала нове звучання

Атмосферний кліп знімали у Києві Фото пресслужби

ДИВІТЬСЯ ВІДЕО:

Як відомо, в репертуарі 59-річного Павліка вже є не одна пісня, присвячена його четвертій дружині. Але не ця, бо на момент її написання мала Катруся ще вчилася в школі. Одначе перша її зустріч із майбутнім чоловіком тоді вже відбулася, і цьому є фотодоказ.

Нагадаємо, ТаблоID писав про історію кохання цієї пари.