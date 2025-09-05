"Грішна і земна": Павлік із дружиною і Цибульська під вітрилами переспівали хіт 2000-их. Відео

Марія Ткаченко - 5 вересня, 11:30
Катерина Репяхова і Віктор Павлік

Дружина і муза Віктора Павліка, Катерина Репяхова знялася в його кліпі з Олею Цибульською

Скріни з відео

Співак Віктор Павлік та співачка Оля Цибульська підготували сюрприз для своїх фанів, об'єднавшись для того, щоби подарувати нове звучання одному з давніх хітів артиста. Вони обрали пісню "Грішна і земна", написану в 2005-му році.

У красивому кліпі, знятому на воді, до творчого тандему приєдналася 31-річна дружина співака, блогерка Катерина Репяхова. В переліку членів команди, що працювала над кліпом, її вказано як "кохання всього життя".

Катя Репяхова в інстаграм
Віктор Франкович, Катерина і Оля покаталися на яхті для атмосферного відео
Фото з Instagram Репяхової

"Історія кліпу - відверта метафора чоловіка, який стоїть перед вибором між різними життєвими шляхами та почуттями. Один крок може змінити життя назавжди", - зазначається в описі до відеороботи.

Оля Цибульська

Здається, дівчата чудово поладнали

"Я вірю в мистецтво, яке показує життя таким, яким воно є — із сумнівами, пристрастями та непростими виборами. Історія, яку ми зняли, залишає простір для кожного глядача бачити щось своє", - зазначила Цибульська.

Кліп Павліка і Цибульської

Кліпу не бракує чуттєвості

""Грішна і земна" - пісня про чесність і любов", - прокоментувала вона в Instagram.

Катерина Репяхова і Оля Цибульська

"Оля не боїться бути собою - справжньою, щирою, живою. Вона красива не лише зовні, а й у своїй енергії, світлі та доброті. А ще вона має дивовижну здатність запалювати інших своєю вірою та любов'ю до життя", - тепло відгукнулася Репяхова про Цибульську

Кліп Віктора Павліка

"Грішна і земна" через 20 років отримала нове звучання

Атмосферний кліп знімали у Києві

Атмосферний кліп знімали у Києві

Фото пресслужби

ДИВІТЬСЯ ВІДЕО: 

Як відомо, в репертуарі 59-річного Павліка вже є не одна пісня, присвячена його четвертій дружині. Але не ця, бо на момент її написання мала Катруся ще вчилася в школі. Одначе перша її зустріч із майбутнім чоловіком тоді вже відбулася, і цьому є фотодоказ.

Нагадаємо, ТаблоID писав про історію кохання цієї пари

Читайте також:

"Вже ім'я придумали": 59-річний Павлік про другу спільну дитину з Репяховою і як ставиться до пластичних операцій коханої

"До різанини не доходить": Павлік розказав, через що сперечається з дружиною і скільки вони витрачають на розвиток сина

"Мій сенс, мій вогник": Репяхова показала, як вони з Павліком синочка у вишиванці з 4-річчям вітали. Відео

"Якщо вкласти декілька тисяч $ в зовнішність": дружина Павліка похвалилася своїм перетворенням. Відео

"Дід і внучка": Репяхова покепкувала з хейтерських коментарів, осідлавши байк Павліка

Оля Цибульська Павлік Репяхова
Приєднуйтесь до дискусії
Загрузка...
Останні матеріали
Більше матеріалів