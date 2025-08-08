Бєдняков з помадою на обличчі насмішив мейком від 9-річної доньки

Марія Мельник - 8 серпня, 16:00

Актор і ведучий Андрій Бєдняков насмішив відео з донькою Ксенією.

У своєму Instagram Андрій показав, як дівчинка зробила йому мейкап.

"Ксеня з табору повернулась", - пояснив Андрій.

Бєдняков з мейком

З таким мейком тато точно не залишиться без уваги


Бєдняков насмішив відео з мейком

Типова ситуація, коли в салоні краси просиш зробити все натурально

Нагадаємо, від колишньої дружини Анастасії Короткої, про розлучення з якою Андрій оголосив у жовтні 2024-го, ведучий виховує двох дітей: доньку Ксенію та сина Остапа.

Раніше ексдружина Андрія зізнавалася, чому довго не любила себе.

