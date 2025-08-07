"Наполегливо не помічала краси": ексдружина Бєднякова попросила в себе вибачення та розказала, коли почала собі подобатися

Ексдружина блогера Андрія Бєднякова, актриса і блогерка Настя Коротка, розказала про складні стосунки з собою.

У своєму Instagram 39-річна мама двох дітей запостила селфі і зізналася, коли почала дійсно любити себе.

"Дуже довго я відмовлялася чути цю дівчину, дуже довго наполегливо не помічала її краси, дуже довго сварила за кожну помилку. Занадто довго! У мене сьогодні не день народження, але мені дуже хочеться попросити пробачення в цієї красуні", - почала своє одкровення Анастасія.

Такі серйозні пости - нечасто зустрінеш у блозі жартівниці Короткої

Десь у 9 класі я вперше відчула незадоволення тобою — а ти ж була прекрасна. І от треба було пройти через усі ці мотеляння аж до 40 (майже 40), щоб нарешті оцінити тебе гідно — саме тією оцінкою, на яку ти заслуговуєш. Щоб нарешті бути задоволеною своїм тілом, обличчям, поведінкою, ідеями, думками, емоціями", - звернулася до себе Коротка.

Як відомо, Настя - одна з небагатьох блогерок, які показують своє обличчя без макіяжу, фільтрів і будь-яких прикрас

"Я пишаюся тобою! І яке це неймовірне задоволення — любити тебе в будь-якому прояві. Тоді, коли раніше я б уже з сорому лізла в кут, зараз — я люблю тебе всю. Не кращу й не гіршу за інших — а таку, як є. Такі прості слова… а як важко було до них дістатись", - написала вона.

Коротка може виглядати в мережі і так. Тому що тепер упевнена в собі і своїй красі

Нагадаємо, Бєдняков і Коротка оголосили про розлучення у жовтні 2024.

Настя з дітьми продовжує жити в Америці, але регулярно привозить дітей в Україну до тата.

Попри розлучення експодружжя продовжує бачитись та підтримує хороші стосунки.